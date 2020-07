El gobierno ve indicios de mejora

El Ministerio de Desarrollo Productivo emitió un informe en donde resalta que la crisis de los últimos dos años junto con la pandemia generaron un fuerte daño en términos de cantidad de empresas activas, empleo y salarios. Sin embargo, advierte que hay indicadores que muestran una recuperación frente a los niveles de marzo.

“Tras el desplome de fines de marzo y principios de abril, el consumo medido con el programa Ahora 12 se recuperó en todo el país, aunque en mayor medida fuera del AMBA”, indicó Desarrollo Productivo en el último informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP). El estudio detalla que en la primera quincena de junio, las ventas con Ahora 12 (sin contar el efecto inflacionario) volvieron en promedio en todo el país a niveles similares a los de la primera quincena de marzo. Sin embargo, mientras que fuera del AMBA las ventas superaron en un 20 al período anterior a la cuarentena, en el AMBA la recuperación en la primera quincena de junio se ubicó 8 por ciento por debajo de la primera mitad de marzo.



En mayo, el consumo de cemento cayó un 80 por ciento interanual en la Ciudad de Buenos Aires y un 47,9 por ciento en el conurbano bonaerense, mientras que en todas las provincias del NOA y el NEA salvo Tucumán y Salta, las variaciones fueron incluso positivas en términos interanuales. Esas mejoras estuvieron motorizadas particularmente por las ventas de cemento en bolsa, utilizadas para las reparaciones en el hogar. Los despachos a granel utilizados por las constructoras tienen peores desempeños. De todos modos, como la mayor parte de la actividad de la construcción se concentra en el AMBA, los datos sectoriales siguen siendo muy preocupantes, con una caída del empleo formal que se estima en 40 mil puestos. Para fines de mayo, la demanda de naftas seguía a nivel nacional un 50 por ciento por debajo de los valores de hace un año atrás.

“En el consumo, los rubros más dinámicos fueron los ligados al hogar, tales como muebles, colchones y materiales de construcción. Por el contrario, las ventas de indumentaria, calzado y marroquinería, con fuerte presencia en shoppings, fueron las más afectadas por la pandemia, aunque tendieron a mejorar semana a semana desde mediados de abril”, detalla el informe oficial. También hay una curva ascendente en el caso del comercio de autos y motos. Luego de las caídas records de 88,2 y 85,5 por ciento en abril, respectivamente, en junio, ambos rubros mostraron incrementos incluso en la comparación interanual.

De todas maneras, la cartera que dirige Matías Kulfas admite que "entre febrero y mayo el 3,9 por ciento de las empresas dejaron de enviar sus declaraciones juradas a AFIP. Con el correr de los meses, se podrá conocer si estas bajas son definitivas o solo transitorias". Las contracciones más profundas en la cantidad de empresas que presentaron sus declaraciones juradas a AFIP se produjeron en hoteles y restaurantes y en servicios culturales, deportivos y de esparcimiento.

En cuanto al empleo, entre febrero y abril se destruyeron 174 mil empleos de calidad en las empresas, de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo. Se trata de la mayor caída desde principios de 2002. En el empleo independiente formal, la baja fue todavía más profunda.

"La caída del empleo en relación de dependencia se está produciendo no tanto por despidos, que permanecen relativamente bajos por la prohibición de despedir y la doble indemnización, sino porque prácticamente no hubo contrataciones. De este modo, las bajas, por ejemplo, por jubilaciones, renuncias o finalización de períodos de prueba, no son compensadas con nuevas altas", aclaró Producción. En tanto, las remuneraciones en el sector privado formal cayeron 7,9 por ciento en términos nominales, el mayor valor desde por lo menos 1995. La principal razón radica en las suspensiones, que alcanzaron al 8,8 por ciento del empleo registrado en mayo.