Pinola sigue en River

"(Javier) Pinola no vuelve a Central, no hay ninguna negociación con el jugador", aseveró un directivo de Central, ante las versiones en Buenos Aires que indicaban que el defensor dejaba River para regresar a Arroyito. Los canayas pretenden contratar al ex Racing pero el propio Pinola descartó cualquier posibilidad de vestir otra vez la auriazul.

Pinola se fue muy mal de Central, en 2017, incluso con amenazas por elegir pasar a River. Luego hubo disculpas de los dirigentes del club y la relación entre las partes se restableció. Pero no por eso Pinola evalúa volver a Central, como se dio a conocer ayer en Buenos Aires. El zaguero central piensa en jugar un año más en River y como alternativa, si el técnico Marcelo Gallardo no lo considera, es terminar su carrera en Nuremberg de Alemania, donde es ídolo tras jugar diez años. "Central no le hizo ninguna oferta a Pinola ni se está negociando", admitió un directivo. "Es un jugador que siempre queremos que esté con nosotros pero hoy su lugar está en River", asumió, descartando así el rumor que señalaba la vuelta de Pinola a Central. Meses atrás el vicepresidente Ricardo Carloni reconoció públicamente que desean el regreso del defensor pero las negociaciones se desvanecieron cuando se interiorizaron del deseo del propio Pinola de terminar su carrera en Alemania.