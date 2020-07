Otra denuncia contra el director de los cementerios municipales 

Trabajadores municipales presentaron una nueva denuncia penal contra el director de Cementerios Municipales de la Ciudad de Salta, Tomás Calderoni. Esta es la segunda que recibe por parte de los empleados, la primera fue por abuso de autoridad hacia una mujer que fue removida de sus funciones con el reproche de ser “huelguista”. Los trabajadores sostienen que los maltratos se produjeron luego de que realizaran medidas de fuerza para exigir condiciones laborales apropiadas y de seguridad ante la pandemia.

El delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado, Matías Copa dijo a Salta/12 que Calderoni “viene con una serie de maltratos hacia los trabajadores”. El miércoles 15 y, según consta en la denuncia que se hizo en la Comisaría 9 ese mismo día, el director decidió designar a Analia Liendro como encargada del Cementerio Municipal de la Santa Cruz. La noticia fue anunciada en una reunión con los trabajadores del cementerio.

Entre ellos estaba Carlos Saúl Rosas, quien le dijo que “no era justo” porque debía designar a una persona con mayor antigüedad dentro del establecimiento. Según dejó consignado el empleado, Calderoni “se ofuscó” y lo insultó mientras realizaba señas con las manos aduciendo que no debía decirle nada.

El trabajador dijo que el director no se quedó conforme y lo incitó: “¿querés que vayamos a pelear?” en medio de insultos. Además, amenazó a los presentes bajo el argumento de que si no firmaban la designación quedarían en estado de “disponibilidad”, es decir, sin funciones. Rosas denunció a Calderoni por amenazas.

Para Copa, el director es “un impresentable en la administración pública”. “Nombra arbitrariamente a un coodinador del cementerio pasando por encima de la estructura que tenemos en la Municipalidad”, cuestionó. “Él expresa que va a hacer lo que quiera porque es el director”, agregó el gremialista.

A ello sumó que los trabajadores sufren constantes maltratos. “Todo comenzó cuando se pedían los elementos de bioseguridad, un protocolo de acción para el Cementerio, porque no se paró la actividad durante la cuarentena dado que era un servicio esencial”, contó.

Después de varias protestas y asambleas en las puertas del Cementerio de la Santa Cruz, se firmó un acta acuerdo el 12 de mayo. Allí se consignaban beneficios laborales que iban desde la entrega del protocolo de seguridad por la Covid-19, la asistencia psicológica, hasta el tratamiento de un incremento del 50% sobre el básico por la actividad que desarrollan.

De la firma participó el secretario de Ambiente y Servicios Públicos, Aroldo Tonini, debido a que la Dirección de Cementerios Municipales depende de esta Secretaría. También se dejó constancia de que no se tomarían represalias contra los trabajadores que habían realizado medidas de fuerza.

Para Copa, todo lo que vivió Rosas es “violencia laboral y abuso de autoridad” por parte del director. “Esta situación se excede por una simple cuestión y es que Calderoni no sabe ser jefe”, cuestionó. Agregó que en reiteradas oportunidades el funcionario dijo improperios a los empleados delante de terceros. “Si quiere llamar la atención por el desempeño de un trabajo que lo haga por privado y no que ridiculice a los trabajadores delante de otros”, señaló.

“Esto ya pasa cualquier límite y se suma la inacción de quienes son sus superiores como Aroldo Tonini y hasta la intendenta Bettina (Romero)”, alertó el delegado gremial. Destacó la figura de Romero porque indicó que muchos de los maltratos de Calderoni son sobre las mujeres del área administrativa.

Desde que finalizaron las medidas de fuerza en mayo, tres trabajadores fueron puestos a disponibilidad: Yemina Portal, Alfredo Villafan y Natalia Bustos. El director no respondió ante la consulta de Salta/12 sobre estos cuestionamientos.

“No puedo estar en estas condiciones”

Natalia Bustos relató que al ponerla en disponibilidad Calderoni le dijo que no quería "huelguistas de mierda". La empleada lo denunció por abuso de autoridad. Además, sostuvo que también se ejerció violencia de género contra ella.

Después del hecho, se presentó un informe sobre Bustos ante la Secretaría de Medio Ambiente donde se justificó el pase a disponibilidad. Sin embargo, Bustos dijo que su abogado le confirmó que “no hay ningún argumento válido” para removerla de sus funciones.

Según tiene entendido, el expediente se encuentra en la Asesoría de la Secretaría a la espera de una resolución. Después de un mes, Bustos dijo que no puede seguir "en estas condiciones”, dado que está sin desempeñar tareas hasta que no haya una definición. La trabajadora lleva 17 años en el municipio y ATE pide que sea asignada nuevamente a sus tareas.

La empleada contó que el lunes 15 de junio se produjo un intercambio de palabras con Calderoni. Aseguró que no hubo una instancia de violencia física, pero el intercambio fue violento. “Me levantó la voz, me maltrató verbalmente y yo me defendí”. Agregó que “esto tiene que ver con la lucha” que llevaron adelante los trabajadores en el contexto de pandemia.

“Como soy una persona que estuvo en la lucha anterior, él me dijo que no quiere 'huelguistas de mierda'”, relató. Además, expresó que Calderoni ejerció un alto grado de violencia de género: “Me dijo que no quiere mujeres huelguistas en el Cementerio, que no le sirvo para trabajar y que así dejo mucho que desear como mujer ya que ninguna mujer se va a ver reflejada en mí”.