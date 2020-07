Cataluña no descarta el confinamiento por el rebrote de coronavirus

Cataluña vive este sábado el primer día de nuevas restricciones para frenar el rebrote de coronavirus en esa región de España. Además del confinamiento voluntario por quince días en la zona de Barcelona, se prohibieron las reuniones de más de diez personas, se redujo la capacidad en los bares y se cerrarán teatros, cines y otros lugares de ocio. Todos los anuncios fueron ratificados por un juez.

El epidemiólogo Jacobo Mendioroz, a cargo del seguimiento de la enfermedad en Cataluña, estimó que no se puede desacartar el confinamiento obligatorio en las casas si no mejoran los datos del rebrote. En las últimas horas se sumaron 1226 casos en Cataluña, 894 de ellos en el área de Barcelona.

"Realmente no tenemos otras herramientas de protección de la ciudadanía. Podría ser antes de 15 días, pero es lo que quisiéramos evitar", afirmó Mendioroz. "Si la gente no respeta la recomendación de no salir de Barcelona por no estar prohibido, se puede considerar un error", agregó, respecto del éxodo que se vivió desde ayer. Más de 400 mil autos salieron de la ciudad y sus alrededores, pese a las recomendaciones.



"Si como consecuencia de la salida de los barceloneses este fin de semana, salen de golpe la semana siguiente 300 casos en los pueblos de la costa, será necesario tomar alguna medida", precisó el epidemiólogo sobre las posibles consecuencias.



España es uno de los países más afectados por la pandemia, con más de 28.400 fallecidos. El gobierno de Pedro Sánchez impuso una severa cuarentena a mediados de marzo, pero desde que se levantaron las restricciones, el 21 de junio, se vive una aceleración de los contagios. Actualmente hay más de 150 focos activos en el país, fundamentalmente en Cataluña y en la vecina región de Aragón. De hecho, el primer ministro francés, Jean Castex, dijo que no se descarta un nuevo cierre de sus fronteras con España.

Mientras tanto en Bruselas, los mandatarios europeos intentaban este sábado, en el segundo día de una cumbre, encontrar un acuerdo para aprobar un plan que ayude a superar la profunda recesión causada por el coronavirus.



Sobre la mesa hay nuevas propuestas destinadas a convencer a los países más reticentes de adoptar este plan de 750.000 millones de euros (840.000 millones de dólares) basado en la emisión de deuda común.

El monto del fondo, su reparto entre subvenciones y préstamos y las condiciones de acceso dividen a los 27 miembros del bloque, en un continente en el que la Covid-19 mató a más de 200 mil personas. Según la UE, la contracción económica generada por la pandemia podría serl de 8,3 por ciento del PBI.

Al mismo tiempo, los ministros de Finanzas y banqueros centrales de los 20 países más industrializados del mundo (G20) celebran este sábado una reunión virtual sobre la recuperación de la economía mundial, en medio de llamados para aliviar la deuda de países pobres, o la propuesta del gobierno argentini de crear un fondo solidario.