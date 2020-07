Sergio Blanco: "El arte no pone barreras, se deja contagiar"

Desde Barcelona, a punto de estrenar un espectáculo sobre el coronavirus -y otros temas-, el reconocido director y dramaturgo uruguayo Sergio Blanco descubre una hipótesis: "El arte no es inmune a lo que está pasando, al contrario: su sistema inmunológico es muy frágil. No se defiende. No pone barreras. Se deja contagiar".

Durante el confinamiento en París, donde reside hace años, el autor de Tebas Land no escribió. Aprovechó para leer a San Agustín y a San Pablo en sus lenguas originales -tiene estudios en filología-. Cuando terminó la cuarentena estricta se adentró en COVID-451, espectáculo en el que continúa con su investigación en autoficción: él actúa, haciendo de sí mismo, y en esta historia es alguien que pasó tres semanas internado por coronavirus en un hospital.

Sumó una nueva búsqueda, a la que le puso nombre: alterficción. En el escenario lo acompaña un grupo de trabajadores sanitarios. Son un médico, una enfermera, un camillero, una auxiliar de limpieza y una trabajadora social que respondieron a una convocatoria en distintos centros de salud de la región de Cataluña.

De entre 200 postulantes Blanco eligió a les primeres que respondieron. Supuso que la urgencia constituía un buen punto de partida. "Son personas en las que sentí que había cierta herida, cierta fragilidad, para las que el Covid no había pasado en vano", dice. COVID-451 es, en parte, un "homenaje" a quienes están en primera línea en la pandemia y a "la idea del hospital, al hecho de hospedar, recibir a otro".

"El teatro siempre convivió con la pandemia y la epidemia. Siempre teatro y peste estuvieron dialogando, conviviendo. Y siempre la peste estuvo cerrando teatros. Posiblemente haya una dramaturgia del Covid como las hubo del 11 de septiembre, Auschwitz, la Revolución Francesa, la caída del imperio romano", sugiere.



Se lo suele tildar de excéntrico. Al último FIBA, cuando ir al teatro era un hábito permitido en Buenos Aires, trajo Cuando pases sobre mi tumba , una obra que -dijo- escribió con sangre. La muerte es un tópico que, sin sordidez, viene rondando sus trabajos. En el marco del festival GREC, en la Sala Beckett, estrenará COVID-451 con formato de lectura dramatizada (lunes y martes) y además presentará su conferencia autoficcional Memento mori o la celebración de la muerte (miércoles y jueves). Las funciones ocurrirán en una sala de aforo reducido y bajo protocolos sanitarios sobre los que el autor da detalles en la charla telefónica con Página/12.

-¿El coronavirus supera a la ficción?

-La obra lo dice en un momento y por eso el título. COVID-451 es una referencia a Farenheit 451, de Bradbury, que pinta un mundo apocalíptico, una distopía. Un mundo inhumano, post humano, que se está desmoronando. Más allá de la situación no pierde la esperanza en la salida. De hecho hay una frase hermosísima, que puede pasar desapercibida y que cito en mi texto: "la noche se desliza rápidamente hacia una oscuridad próxima, pero también hacia un nuevo sol". Me parece una imagen bellísima. COVID-451 sin lugar a dudas pinta este mundo distópico, casi de cine catástrofe. Estamos de pronto envueltos en una trama de ciencia ficción imposible. Pero (la obra) no se regodea en el sufrimiento. Nunca pierde la esperanza en que se va a salir adelante.

-¿Cómo fue escribir un texto tan atado a algo que está sucediendo?

-Siempre trabajo con lo que está pasando, con la noción de la contemporaneidad. Sin lugar a dudas acá es como estar en el ojo de la tormenta. Es estar produciendo algo en el mismo momento en que se está produciendo algo. Por eso necesité a este equipo, para tener todos los discursos: el científico, el clínico, sociológico, higiénico. La obra no solamente habla del Covid. Quizás el Covid es la excusa para situarla. Aborda muchísimos temas. La noción del cuerpo, el cuerpo enfermo, la pandemia y el contagio, pero también la soledad, los desastres ecológicos, el tema de género, la creación, qué es verdad, qué es mentira. Lo interesante en este trabajo con cinco profesionales de la salud no solamente fue hablar del tema del Covid. Me entrevisté mucho con todos ellos. Si bien tenía escrito el texto los encuentros vinieron a condimentarlo, a agregar datos de los personajes. Me centré más en sus historias, sus infancias, por qué eligieron estas profesiones, qué piensan de la vida, la muerte, el futuro. Por ejemplo, la auxiliar es ecuatoriana, entonces se me permite hablar del otro, el extranjero, el migrante, el enfrentamiento de culturas.

-¿Qué repensaste sobre la muerte en este contexto?

-Hacía mucho tiempo que la humanidad no estaba tan enfrentada a la noción de la muerte. Si bien el Covid es algo terrible, una gran desgracia... ¿qué podemos tomar del horror? Tomemos que nos ha enfrentado de forma brutal a la muerte, y siempre es interesante para el ser humano tener conciencia de su muerte. No para ennegrecernos. La muerte es triste pero también es desprendimiento, pasaje de una experiencia a otra.

-En la Argentina el teatro está paralizado y no se sabe ni siquiera cuándo volverá. ¿Cómo se está dando el regreso en Europa?

-Sin lugar a dudas el teatro resultó muy afectado en el mundo entero. Cuando un teatro se cierra son cientos de personas sin trabajar. El impacto es desastroso. De pronto hay paradojas: habilitan determinados espacios y no otros. Está pasando en muchos países, sobre todo en América latina. En Europa se están reabriendo las salas de forma muy lenta, con protocolos severos y muy poco aforo. En este momento es de un 30 por ciento. El espectáculo va en un teatro que tiene un aforo para 900 personas pero nosotros solamente vamos a tener 300. Hay una distancia social que seguir, medidas muy rigurosas; el público tiene que llevar máscara, tiene que haber una distancia mínima de metro y medio entre un espectador y otro. Hay protocolos para espectadores, técnicos y equipos artísticos. Círculos que marcan por el piso por donde uno tiene que ir.

-¿Y cómo es en el escenario?

-Ahí es donde viene lo interesante y paradojal del arte: así como no tiene sistema inmunológico, por otro lado presenta defensas con respecto al mundo. Tiene sus propias leyes. En el escenario no hay por qué respetar esos protocolos. En este espectáculo hay una distancia establecida de por sí en el texto. Cada uno está en un escritorio, no hay proximidad entre cuerpos. Y Memento mori... es un monólogo, así que ese tema está solucionado.