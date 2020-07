La pelota vuelve a rodar en Paraguay en plena pandemia

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) pidió al Ministerio de Salud de la Nación la intervención del Laboratorio Central para "aclarar" la situación de los supuestos casos de coronavirus que obligaron a postergar para este martes el regreso del fútbol en el vecino país, que será la primera liga nacional sudamericana en retomar la competencia.

"La decisión tomada por la Comisión Médica de postergar el inicio del torneo es una decisión 100% avalada por las autoridades del Ministerio de Salud. Nosotros tenemos la obligación de proteger la vida del futbolista en primer lugar", dijo Gerardo Brunstein, director médico de la asociación, en conferencia de prensa.



Y agregó: "A partir de ahora, cada vez que haya un caso positivo, ese caso será reconfirmado en el mismo laboratorio, el paciente irá a cuarentena y todos los contactos se tendrán que volver a testear".



La APF resolvió días atrás postergar hasta este martes el retorno del torneo Apertura de Primera División, previsto para el viernes pasado, luego de confirmar casos positivos de coronavirus "entre integrantes de los planteles de los clubes 12 de Octubre, Guaraní y San Lorenzo".



En un primer momento, la entidad había anunciado que sólo los partidos de los equipos involucrados serían suspendidos, pero horas más tarde resolvió posponer por completo la fecha 9, con la que se iba a reanudar el campeonato tras un receso de cuatro meses por la pandemia.



En ese sentido, mediante un comunicado oficial, ordenó la realización de un nuevo testeo masivo en todos los planteles mencionados y los que tuvieron contacto con ellos, así como también en los árbitros afectados a la competición.



Sin embargo, 52 de las 55 nuevas muestras dieron negativas durante el fin de semana y encendieron la polémica, por lo que la APF pidió al Ministerio de Salud que intervenga el Laboratorio Central y aclare lo sucedido.



"Pedimos que intervenga el Laboratorio Central como órgano rector de los análisis clínicos en Paraguay y que aclare la situación", manifestó Brunstein al portal local ABC Cardinal, y agregó: "Se nos pidió que se organice una toma de muestras para el día sábado, y así se hizo. Nosotros necesitamos saber, tenemos que seguir adelante. Ahora tomamos 5.000 muestras y todavía no empezó el torneo; para cuando termine esto, me imagino que estaremos por las 50.000 muestras".

El médico apuntó: "Necesitamos recuperar la confianza y encontrarle una explicación. Cuando uno va con la verdad, no tiene por qué tener miedo, porque si se contaminó en cualquiera de las etapas no pasa nada en decirlo, en corregirlo; pero si uno no sabe lo que pasó, no puede corregir".

En la misma línea, concluyó: "La comisión médica bajo mi presidencia no va a permitir que se juegue al fútbol con todos esos interrogantes. La salud de las personas está por encima de los intereses futbolísticos y económicos, por sobre todo. Llevamos tres días y todavía no podemos aclarar qué es lo que pasó en el club 12 de Octubre".



Dos partidos para arrancar

No obstante se jugarán cinco de los seis partidos correspondientes a la fecha 9 del torneo Apertura, ya que Sol de Mayo-12 de Octubre -uno de los equipos involucrados- decidieron demorar el cruce.



"De común acuerdo entre los clubes y como una iniciativa de la División de Honor y la APF, cuidando la integridad del campeonato y del Fair Play, porque el 12 de Octubre no pudo entrenar normalmente, el partido que estaba programado se posterga para el 5 de agosto", explicó Michael Sánchez, director de competiciones del fútbol de Paraguay.



El certamen se reanudará entonces desde la novena jornada, con Libertad -dirigido por Ramón Díaz- como puntero con 19 unidades, cuatro más que Olimpia, conducido por su compatriota Daniel Garnero.



La jornada tendrá su puntapié inicial este martes a las 17 (hora argentina) con el cruce entre River Plate-Nacional, en el estadio "Los Jardines del Kelito", mientras que a las 19.30 se enfrentarán, en el plato fuerte, Cerro Porteño y Libertad, en "La Olla" de Asunción.