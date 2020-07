Comenzó la cuenta regresiva para el debate por la reforma judicial

La confirmación de Alberto Fernández a PáginaI12, de que enviará esta semana al Congreso la Reforma Judicial, despertó expectativas y cautela en el ámbito parlamentario. En ese marco, este lunes por la tarde, el Presidente se reunió en Olivos con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para preparar los detalles finales de la presentación del proyecto. En tanto, desde la oposición insisten en esperar a conocer el texto de la iniciativa para emitir opinión, aunque desde Juntos por el Cambio anticiparon que se trata de “un mega proyecto” y por lo tanto resulta “imposible” debatirlo en sesiones virtuales.

La ratificación presidencial y la inminente llegada del proyecto puso en alerta al oficialismo. En el Frente de Todos ya se activaron algunos encuentros a la espera de definir con el Presidente la estrategia parlamentaria. Para este martes está prevista una reunión entre el jefe de la bancada del oficialismo en la Cámara baja, Máximo Kirchner, y el titular de la comisión de Justicia, Rodolfo Tailhade. En principio el temario estaba dedicado al funcionamiento de la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (de la que es parte Tailhade), pero tampoco se descarta que se aborde la Reforma Judicial. Aunque por ahora todo está supeditado a lo que establezca la Casa Rosada. Incluso, por qué Cámara ingresaría.

En la oposición, primó la cautela. “Hay un enunciamiento de cuáles serían los temas que se tocan. A mí me gusta trabajar con el proyecto porque muchas veces se dicen cosas que no están, y lo que hay son títulos”, sostuvo la diputada lavagnista Graciela Camaño en declaraciones a radio La Red. Allí también argumentó que espera “que no sea un espíritu de reforma judicial para la conveniencia del gobierno de turno porque está comprobado que eso no tiene sustentabilidad”. Por su parte, la senadora radical Silvia Giacoppo sostuvo “que es necesario modificar el sistema Judicial, pero tomando distancia de las propuestas kirchneristas”, en referencia a la propuesta del ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, de ampliar el número de los cortesanos del Máximo Tribunal.

Entre los diputados de la UCR prefieren conocer “de que va” el proyecto antes de opinar. Igual advierten que el proyecto no podría tratarse en sesiones remotas por lo prolongado que sería el debate, incluso en comisiones. Un punto en el que coinciden sus socios de JxC, y fue el argumento esgrimido por la alianza opositora para negarse a tratar temas “conflictivos” en sesiones virtuales. Un condicionamiento que impusieron para prorrogar por solo un mes (julio) el protocolo para sesionar remotamente en la Cámara baja. Y en el que insisten sus senadores, cada vez que se desconectan de comisiones y sesiones cuando el oficialismo avanza con proyectos que no están vinculados directamente con la pandemia de la covid-19.

En el Senado, el protocolo acordado por 60 días ya venció. Y la bancada del FdT ya pidió oficialmente a la titular de la Cámara , Cristina Fernández de Kirchner, que vuelva a prorrogarlo mientras se mantenga el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, especialmente ante el incremento de casos en el AMBA.