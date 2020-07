Sigue la polémica entre Marcela Coronel y Denise Dumas

Marcela Coronel renunció al programa Hay que ver luego de una discusión con su conductora, Denise Dumas, ocurrida el viernes 10 de julio. La periodista se tomó una semana durante la cual esperó un llamado de disculpas de Dumas, que nunca llegó.

En la discusión, Coronel defendió la idea de que hay que continuar con la cuarentena. Dumas opinó que "ya estaría, no te dejan salir a trabajar ni manifestar". Y argumentó que Coronel "hablaba sin saber" porque "no sabés lo que es llegar a tu casa y no tener qué darle de comer a tu hija". "Me pareció gravísimo, viniendo de la conductora del programa, que tiene poder para descalificarme, humillarme y maltratarme", dijo Coronel a La Nación.

Dumas, por su parte, consideró que la periodista "ni levantó el teléfono para decirme lo que le pasó”. Y rechazó haberla humillado: “¿Cómo voy a humillar o maltratar a una compañera que quiero? Su renuncia no viene por este motivo, fue la gota que rebalsó el vaso”.

La periodista recibió el apoyo de varios colegas en Twitter. Y se mostró muy satisfecha con su programa Mientras Tanto, en AM Del Plata. Además, contó que en la productora de Marcelo Tinelli, La Flia, responsable de Hay que ver, la esperan con los brazos abiertos para volver a trabajar.