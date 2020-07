No binarie y sin documentos

Nació en Misiones hace poco más de 30 años y reside en Berlín. Nació sin género. Esto no significa que al nacer no le hayan asignado uno y que como muchas otras personas haya intentado vivir acorde con eso. En su documento figura con un nombre y un género que no coinciden con su identidad. Y ahora tampoco coincide con su partida de nacimiento. “Honestamente traté de encajar, sufrí, no me funcionó. El nombre que me asignaron no me identificaba. Me traía problemas en todo sentido, en el trabajo, por ejemplo. Trabajo en el área de tecnología. Si bien mis clientes me conocen con mi nombre, en los papeles dice otra cosa. Llegó un momento en que no quería firmar contratos con ese nombre. Llegó un día en que no quería hacer nada.”

El día 30 de junio de 2020 el Registro Civil de la Provincia de Misiones emitió la primera partida de nacimiento tramitada desde el exterior que no consigna sexo. El proceso llevó un par de años pero, según Abosex, confirma la magnitud de ley de identidad de género argentina. “La ley de identidad de género funciona como garantía de respeto a la autodeterminación del género. Es decir, esta ley develó el carácter social del sexo y asumió el aspecto performativo del género. Nuestra ley, por aplicación de la pauta de interpretación del artículo 13, tira abajo la presunción legal del binarismo sociosexual y cambia radicalmente el enfoque; la presunción legal en materia de sexo-género ahora es la pluralidad basada en la autodeterminación".

Es posible no “definirse” entonces… ¿Las personas no binarias son alcanzadas por la ley de identidad de género?

Abosex: El precedente de Cy contribuye a desmantelar ese orden normativo del género a la vez que fortalece el esquema legal que promueve la ley de identidad de género, porque la no declaración es una forma posible que tiene protección de esa ley. La identidad de género no depende del sexo asignado al nacer o inscripto en el certificado médico de nacimiento para validarse. Tampoco de una sentencia. Es una declaración personal que deriva de la expresión de su voluntad.

Cy: No binarie es un concepto amplio, una persona que no se identifica con ninguno de los dos géneros, o que se identifica con una tercera identidad. Mi caso particular, no me identifico con ninguno.

¿Cómo se expresa esa voluntad en términos legales?

Abosex: Técnicamente adopta la forma de una declaración jurada, de un consentimiento informado o directamente es la palabra que se pronuncia. La práctica del derecho a la identidad, entonces, se valida con la noción de autopercepción del género y no con la venia de una autoridad externa. El hallazgo de esta ley es que garantiza y legitima experiencias y trayectorias vitales de acuerdo con los modos autónomos de afirmar el género. La ley no delimita y no jerarquiza expresiones o identidades de género. Al contrario, el derecho a la identidad de género determina las obligaciones que tienen el Estado, la sociedad y la familia de respetar, proteger y asegurar los modos personales y sentidos del género.

¿Cómo se expresa en la vida cotidiana?

Me ayudó mucho vivir en una casa en Berlín donde todas las personas compartimos identidades queer. Yo consulté una terapeuta en el momento de mayor depresión y me recomendó la búsqueda de una comunidad. Encontrarse con una aceptación y un diálogo comunitario es fundamental, sentirse validade, existir. Hace dos años que integramos un movimiento no binarie aquí. Desde el lenguaje también. En inglés el tema de los pronombres es neutro, en castellano es complicado, pero por eso el lenguaje inclusivo es un logro enorme. Es mejor que estar forzando a todo el mundo a hablar de hombre o mujer, femenino masculino hasta para los objetos.

¡DOCUMENTOS, POR FAVOR!

El 7 de julio, Cy solicitó ante la Embajada Argentina en Berlín su documentación rectificada, pero al día de la fecha no tuvo respuesta del RENAPER, a cargo de su Director Santiago Rodríguez. No es el único caso de "demoras". En esta situación también se encuentran todos los otros casos que obtuvieron una partida de nacimiento rectificada con una identidad de género que no fuera hombre/mujer: ninguno de esos casos recibió DNI. En el caso de CY se encuentra inhabilitadx para sacar su pasaporte y para circular libremente de un país a otro, por enumerar sólo un trámite. Desde Berlín Cy concluye un reclamo que es simplemente la expresión de un derecho que la ley y la comunidad ya le han reconocido: “Como bien dijo el Presidente de la Nación, que este gobierno es para todas, todos y todes y que ha venido a escuchar a los que antes no escuchaba, es clave obtener una respuesta efectiva que otorgue la documentación correspondiente con urgencia. Las personas al frente de las instituciones gubernamentales deben cumplir con la ley, entender, empatizar y cambiar de criterio. Se trata de garantizar el derecho a la identidad, y a nosotres nos cambia la vida.”