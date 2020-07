Las clases no empiezan en Chubut

Los docentes de Chubut anunciaron que no comenzarán las clases presenciales en la provincia luego de las vacaciones de invierno. Este lunes iniciaron un paro que durará hasta el sábado y convocaron el miércoles a movilizaciones en todas las ciudades de la provincia. "No están dadas las condiciones por el abandono del gobierno provincial a la educación pública", especificaron en un comunicado de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech). "Edificios en ruinas, salarios atrasados dos meses, aguinaldos adeudados y propuestas de pago en seis cuotas. Es por eso que no están las condiciones para la virtualidad y mucho menos para la posible presencialidad", denunciaron los maestros y maestras chubutenses.

El consejo directivo de Atech, tras una jornada virtual, resolvió "convocar a paro y retención de servicios en el marco de los trabajos virtuales desde el lunes al sábado inclusive y realizar una movilización el miércoles 22 en cada ciudad según el protocolo -con barbijo, respetando la distancia y cuidándonos unos a otros-". Además, manifestaron que “el borrador del protocolo jurisdiccional de retorno a clases presenciales, realizado por los representantes del Ministerio de Salud, Educación e Infraestructura de la provincia, resulta inviable y necesariamente debe modificarse en base a nuestra realidad provincial y a un Estado que debe ser garante de la salud, la educación, la seguridad alimentaria, los protocolos contra la covid-19 y no un actor secundario”. Especificaron que “en primer término debe garantizarse el pago en tiempo y forma de los salarios, las condiciones de infraestructura y el transporte”.

“El gobierno de Mariano Arcioni desconoce la situación real de los edificios escolares. Durante la pandemia el gobierno no ha depositado ni aumentado las partidas escolares, de limpieza, ni de comedor. No ha garantizado la continuidad pedagógica dejando a docentes y estudiantes que construyan una alternativa educativa con sus propios recursos por redes sociales, por teléfono celular, con el internet particular de cada uno y con la impresión de cuadernillos por parte de maestros, profesores y estudiantes", denunciaron.