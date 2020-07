En una teleconferencia privada, previa a la que hizo pública vía streaming, quince representantes de empresas estadounidenses que forman parte del Consejo de las Américas felicitaron al presidente Alberto Fernández por su manejo de la pandemia y aseguraron que mantendrán sus inversiones en el país. Por otro lado, hubo algunas consultas respecto al control de cambios y sobre las políticas que se pondrán en marcha para atraer al capital privado. "La solución de la deuda es muy importante, necesitamos una Argentina pujante", insistió el Presidente en ese diálogo, en el que se definió como un "pragmático" en cuestiones de gestión. "Frente a un dilema hay varias posibilidades de resolverlo, no me apego a la rigidez de los manuales", les aseguró.

El diálogo reservado de una media hora fue inmediatamente antes del que luego se transmitió en vivo, que por esa razón comenzó más tarde. La coordinación también corrió por cuenta de Susan Seagal, la CEO del Council, quien recordó que Fernández ya había participado de este tipo de encuentros antes de ser presidente, y presentó al ministro de Economía, Martín Guzmán. En la mesa también estaba el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz. Uno de los contectados era el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, organizador del evento. Nunca en estos diálogos, más si son virtuales, se dan chisporroteos. Se acostumbra el intercambio de gentilezas y a alguna consulta.

Por ejemplo, titular la división Latinoamérica de la petrolera Chevron, Clay Neff, indicó que continuarán desarrollando sus inversiones en Vaca Muerta y que mantendrían el acuerdo con el gobierno argentino y con YPF para potenciar el sector. El representante de General Motors, Carlos Zarlenga, comentó que sostendrán las inversiones en el país, que habían reanudado la producción en su planta de Rosario y que parte de esa producción se exportaba a Brasil. El del laboratorio Pfizer, Om Arora, expresó su satisfacción por poder realizar las pruebas de su vacuna contra la Covid-19 en el país que comenzarán en agosto. Arora fue uno de los que elogió la estrategia del Gobierno para enfrentar la pandemia.

El CEO de la minera Finning International, Scott Thompson, y el de la energética Amos Global Energy Goup, Ali Moshiri, fueron dos de los que plantearon sus reparos por el control de cambios y consultaron sobre la estrategia que desarrollaría el Gobierno para atraer inversiones. "Quisiéramos poder invertir más, pero con las medidas de cambio se complica", le aseguró Thompson. Moshiri calificó a la Argentina como un país con "gran potencial", pero que le gustaría conocer sus planes. También había encargados para Latinoamérica de las informáticas Google y Amazon, dos de las empresas más cotizadas del mundo, que ratificaron su apuesta por invertir en el país. La de Google, Adriana Nordeña, preguntó sobre los planes para expandir la transformación digital, especialmente en las pymes.

Hubo conceptos de Fernández muy parecidos a los que expresaría luego en el streaming público, que siguieron alrededor de 100 mil espectadores. En el diálogo con los empresarios detalló lo sucedido durante el gobierno de Mauricio Macri, en el que "no sólo no se resolvieron los problemas estructurales de la Argentina, sino que todos los indicadores empeoraron: inflación, endeudamiento, hubo un deterioro abrupto en todos los ámbitos acompañado de más pobreza". Por eso, comentó, no era posible por el momento liberar el mercado de cambios dada la escasez de reservas, pero era algo que más adelante se buscaría revertir.

Ningún empresario tocó específicamente la cuestión de la renegociación de la deuda aunque fue un tema que sobrevoló las intervenciones. "La solución de la deuda es muy importante", insistió Fernández. Y les habló de las oportunidades de inversiones que se abrirán, en las que mencionó Vaca Muerta y reiteró el concepto de la "vaca viva" para hablar del campo y de las chances que se abrían ahora en la post pandemia, con un mundo que demandará alimentos. "La cosecha de este año es récord. Tenemos la oportunidad de desarrollar la agricultura alimentaria, hay que generar industria a partir de lo que cosechamos. El campo es un socio central para el desarrollo, la idea es que nos sentemos a diseñar un modelo posible para no parar de producir", definió el Presidente.

Susan Seagal le hizo una pregunta acerca de cómo imaginaba la economía de la post pandemia. "Nos da la oportunidad de resolver problemas estructurales, estamos trabajando en buscar una manera de generar una asociación entre el Estado y el capital privado", definió Fernández, quien en esta presentación virtual ante el establishment financiero buscó mostrarse como un pragmático. "Necesitamos de la actividad privada, tenemos que generar mejores condiciones, para que inviertan, den trabajo, produzcan, ganen plata y paguen impuestos", les dijo.