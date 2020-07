Protesta por alimentos en General Güemes 

El Movimiento de Resistencia Popular (MPR) se movilizó este lunes en General Güemes, primero al edificio municipal y luego a la casa del intendente saencista Sergio Salvatierra. El reclamo fue por alimentos para los merenderos y comedores en que ha incrementado la concurrencia durante la pandemia. El mandatario no atendió a los manifestantes pero les citó ya desde el viernes pasado para este jueves a las 7.30.

La referenta del MPR, Alejandra González, explicó a Salta/12 que decidieron movilizarse para exigir asistencia alimentaria ya que tienen tres espacios que funcionan como merenderos y comedores y dos otros dos solo como merenderos.



González planteó que mucha gente que trabajaba al día de manera informal quedó sin trabajo durante la pandemia y que por diferentes circunstancias va en aumento la necesidad y la concurrencia a los merenderos y comedores. La referenta detalló que el merendero El Naranjito tiene anotadas a 206 personas, en Santa Teresita hay 168, en el merendero 17 de Agosto asisten 127, en otro espacio del barrio 200 Viviendas hay 65 y en el asentamiento Nueva Esperanza, 60. Son la cantidad de habitantes güemenses que van a retirar las viandas para todo su grupo familiar.



González dijo que no reciben ayuda de la intendencia. "Solo del Ministerio de Desarrollo Social de Nación recibimos mercadería. Cuando llega preparamos bolsones con 30 artículos y los entregamos a la gente que asiste a las reuniones y marchas del movimiento que son alrededor de 500", sostuvo. "Se hace un balance de lo que se ocupa por mes para el merendero. No es mucho lo que viene de Nación, esta vez llegó leche, harina, choclo en lata, puré de tomate, membrillo, fideos, azúcar y pera en lata", detalló. "Ni el municipio entrega los bolsones", afirmó.



González planteó que vienen pidiendo audiencia con el intendente desde el año pasado sin respuestas. Quieren que el municipio les colabore con productos que faltan para la comida en los merenderos y comedores, como aceite, polenta, arroz, legumbres, verduras o carne, que es lo que no reciben de la Nación.

"La encargada de Acción Social, Eleonora Garrafa, salió diciendo en los medios hace poco que prestó ayuda a comedores y merenderos pero la desmentimos porque nunca nos hizo llegar ni un paquete de mercadería", manifestó la referenta.



González dijo que hablaron el viernes pasado con el secretario de gobierno de la municipalidad, Marcelo Lazarte. El jueves tienen audiencia con el intendente a las 7.30. Opinó que es "una burla" que les citen a esa hora porque yendo a las 9 o 10 en otras oportunidades no les han recibido. "Vamos a marchar y cortar la ruta 39 a la entrada de la ciudad", anunció. Dijo que este lunes se movilizaron solo quienes tienen terminación par pero que en la próxima movilización irán todos.

"Hacemos actividades como venta de locro o empanadas, para comprar elementos de limpieza. También compramos tela ecológica para hacer barbijos", contó. Dijo que están siguiendo protocolos ante la pandemia en los merenderos y comedores.

González sostuvo que en la localidad hay muchas personas en la pobreza y en condiciones de vulnerabilidad, esto ya existía pero empeoró ante la crisis que generó la pandemia. También dijo que hay casos de violencia de género y que desde el movimiento antes del aislamiento estaban tratando de hacer reuniones para concientizar sobre el tema pero ahora no han podido continuar haciéndolo. Indicó que no tienen nexo con el área de género que existe en la municipalidad y desconocen el trabajo que se realiza allí.



Señaló que albañiles, taxistas y muchas mujeres que trabajaban de empleadas domésticas o ella misma que tenía un carrito con venta de comida a la salida de una escuela, ya se han quedado sin la posibilidad de trabajar. "La pandemia ha afectado a muchas familias", acotó González.

La mujer ejemplificó la crisis que viven con la situación de su yerno, que es carnicero. Dijo que hubo un caso de Covid-19 entre la clientela y le cerraron el local hace tres semanas. "Ahora está desempleado. La gente le escrachó la carnicería. Ya todos los que trabajaban se hicieron el hisopado y estuvieron en cuarentena. Les dieron negativos los resultados de los estudios de Covid. La carnicería sigue cerrada porque para volver a abrir se necesita un permiso municipal y mi yerno requiere el papel del alta médica que no le entregan desde el hospital", relató.

El periodista local Angel Teseyra, explicó a Salta/12 que la "asistencia social no se ve reflejada en la cuarentena". "La gente está cumpliendo el aislamiento pero les dicen quedate en casa y no se prevé que tienen que comer y contar con elementos de limpieza", sostuvo.

"La gente en su mayoría trabaja en empleos temporarios. Hay un gran número de personas que trabaja afuera, en otras ciudades, que van y vuelven. Algunos tuvieron problemas para volver y otros aún no pudieron", dijo Teseyra. Planteó que en la localidad hay mucho desempleo mientras tienen un Parque Industrial "que no se lo aprovecha como se debe y donde las empresas traen a gente de otros lugares para trabajar".

"Mucha gente ha cobrado el IFE, eso les ayudó bastante a sobrellevar la situación o no sé que hubiera pasado", expresó.

La secretaria de Acción Social, Garrafa, aseguró que han recibido y colaborado con el MPR "en diversas ocasiones". Dijo que el viernes pasado, referentes del movimiento dialogaron con el secretario de Gobierno, y parte del equipo de Acción Social ya que ella no pudo asistir por encontrarse internada. "En esa reunión acordaron la realización de visitas y ambientales a diversos compañeros que ellos refirieron no poder llegar a ayudar. En esta semana se les informó que serían recibidos por el intendente. A pesar de lo cual, ayer y hoy se manifestaron llegando a armar una olla popular en la puerta del domicilio particular del intendente", sostuvo la funcionaria. Garrafa consideró esta medida como "una total desubicación, (algo) innecesario, petardero".



Garrafa dijo que tienen un programa de Seguridad Alimentaria y Proteccion de Derechos. "Está activo desde abril, cuando el cambio de fase lo permitió, aportando no solo insumos alimentarios, promoviendo huertas de autoconsumo y el pan casero, sino además, fortaleciendo a los referentes y las referentas para ser parte del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes", aseguró. Dijo que esto se lleva a cabo en 15 merenderos y 5 comedores "que a excepción de dos de ellos, no tienen organización social alguna que los ayude ni con planes ni con módulos como sí lo tiene desde hace años y en cantidad el MRP".

"Me alegro por ellos (el MPR) y la gente que ayudan aunque también recibimos quejas del mal uso del sistema de planes y los retornos que se le piden a los beneficiarios con lo que no coincidimos pero entendemos que cada organización tiene su propia lógica y autonomía", manifestó Garrafa.

La funcionaria anunció que estará en la reunión del jueves y espera que asistan los referentes y las referentas del MPR. "Aunque por la experiencia, no suelen atenerse a los acuerdos que realizan; de hecho, se negaron a recibir la nota confirmando la cita. Seguramente, como en todos los casos, ayudaremos en lo posible, en un municipio sin recursos, con deudas millonarias por la negligencia y el saqueo de la gestión anterior y la disminución al mínimo de los fondos de asistencia crítica de los cuales estamos pidiendo la restitución y ampliación en los distintos niveles de gobierno", afirmó Garrafa.