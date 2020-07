¿Quién es Lizzie?

Detrás de cada una de las contribuciones, hay una historia. Mes a mes, queremos darle espacio a las voces más activas de la comunidad de Página/12. En esta entrega entrevistamos a Lizzie.



Mini bio:

Me llamo Alicia Inés Maxuach, tengo 80 años, estoy casada con Roberto Díaz desde hace 53 años y vivimos en Viedma, Río Negro. Tenemos dos hijos, Daniel y Mariana.

Nací en Capital Federal, estudié en escuela pública de excelencia, como era toda la escuela pública en esa época. Cursé la primaria en la escuela Guillermo Enrique Hudson en Versailles, mientras que la secundaria la realicé en la Escuela Nacional de Comercio de Ramos Mejía.

Al recibirme, trabajé 3 años en Italcable, empresa de telegramas al exterior y 6 años en el Departamento de Exterior y Cambios del Banco de Boston.

En 1967, con mi novio conocimos accidentalmente Viedma y nos enamoramos, nos casamos de inmediato y nos radicamos. Hacía rato que nos rondaba la idea de ir a vivir al interior, criados los dos en casas chorizo, la idea de criar hijos en un departamento no nos seducía.

Los dos hicimos carrera en la administración pública, llegando a cargos muy altos, mi esposo siempre en reparticiones vinculadas a la obra pública, y yo siempre en el Banco de la Provincia de Río Negro. Actualmente estoy jubilada, pero siempre con alguna actividad.

Mi pasión es leer, mis temas favoritos son el pueblo judío, la Guerra Civil Española, los ’60 y ’70 en Argentina, la economía y las novelas policiales.

Como hobby bordo tapices, generalmente de cuadros famosos, llevo hechos 40.

Hice muchísimas cosas ad honorem, siempre en colaboración con un grupo:

Bailes en la secundaria para juntar fondos para el viaje de estudios

Tertulias en la sociedad de fomento del barrio que se hicieron famosas en todo el Oeste de Capital y Gran Buenos Aires



Creación y funcionamiento del Cine Club Viedma, el que según Salvador Sammaritano llegó a ser en importancia el segundo cine club del interior del país, siendo el primero el de Santa Fe.



Creación y funcionamiento de la primera Comisión Gremial Interna del BPRN



Administración de la cartera de préstamos de mi Mutual para el Personal del BPRN, convirtiendo $200 mil iniciales en 1992 en $ 12 millones en 2010.



Fundación en 1990 de la Asociación Amigos de lo Nuestro, en Viedma, dedicada a rescatar la memoria fotográfica, oral y escrita de los vecinos de Viedma, de la cual continúo siendo Tesorera.



Mi historia con el diario:

Leo Página desde que salió, no recuerdo cómo llegué. Hasta hace poco la leíamos en papel, pero desde principios de junio que a Viedma no llega ningún diario de Buenos Aires, ahora la leo por el mail que me mandan porque estoy suscripta.

Mis lecturas favoritas en Página/12:

Considero que [email protected] las y los periodistas son excelentes, nombrar algunos sería injusto, la calidad de las notas es excelente.

Mi crítica:

Las notas son demasiado largas, la gente que lee Página es muy informada y formada, no necesita tantas explicaciones.

Por qué me uní a Página/12:

Porque tiene una línea política acorde con la mía, progresista tirando a izquierda, pero por sobre todo porque tengo la convicción de que Página no miente ni tergiversa.

Qué me aporta la comunidad de Página/12:

A veces, los comentarios al pie de lectores son realmente buenísimos, lo que dificulta la lectura de esos comentarios es tener que separar los trolls. Participo porque me gusta expresar mi opinión.

Por qué es importante la otra mirada:

No es importante, es esencial. Nosotros durante muchos años leímos Clarín y Página/12 porque siempre nos gustó leer lo que piensan todos. Para las elecciones presidenciales del 2011 ya nos veníamos dando cuenta que Clarín mentía y tergiversaba. El día que leímos el título que decía que el Gobierno Nacional planeaba cambiar los presidentes de mesa para la segunda vuelta decidimos no comprar más Clarín, no tenía sentido, porque nosotros sabíamos que los presidentes de mesa no los cambia el Gobierno sino el Juez Electoral que era Servini de Cubría.

Iniciativas que propondría:

Propongo que creen una página de opinión de los lectores que contribuyen asiduamente con sustento y veracidad, dándoles ustedes un tema para opinar.

