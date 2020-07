Madre desesperada

Georgina está desesperada. El papá de su hijo -de quien se separó hace siete meses- se llevó al niño de un año, el viernes pasado, y pese a que debía llevarlo con ella ese mismo día, no lo hizo. En cambio, presentó una denuncia en su contra por violencia familiar. "Yo estoy muy tranquila porque sé cómo soy como madre, y hay testigos del comportamiento de él", dijo la mujer. Si bien presentó la denuncia en la comisaría 26°, le dijeron "que no podían hacer nada sin orden judicial".

Pero esa misma noche le llegó la notificación de la denuncia en su contra. "El tenía todo planeado. Yo estaba haciendo todo como acordamos", lamentó la mujer que dos semanas atrás llamó al 911 durante una discusión, pero luego dijo que no manden el móvil porque empezaron a "hablar bien". "El sábado fui a la Defensoría de Tribunales y me hicieron la orden de que se reitegre al nene y me volvió el alma al cuerpo; pero después la asistente social me dijo que había que esperar el proceso de la denuncia que él me hizo". Geogina tiene 33 años y una nena de siete -de otra relación- que pregunta todos los días cuándo vuelve su hermanito.