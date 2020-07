Límite ausente en la red social

La jueza Romina Scaglia, del tribunal de Pequeñas Causas de Granadero Baigorria, que ordenó a Facebook cerrar una cuenta con publicaciones sexistas contra una mujer con actividad política en esa ciudad, señaló que la causa sigue, ya que la red social "discutió" el fallo. Ante la respuesta y argumentos de la empresa internacional, que no se hizo responsable sobre lo posteado por un usuario desconocido -troll-, con expresiones que se enmarcan en la violencia machista, la jueza deberá dictar una nueva resolución, ya que la primera se trató de una medida preventiva de urgencia, ante el daño causado a la demandante. La magistrada habló sobre el paso a paso de la causa y cómo continúa el trámite, ya que "hasta ayer la publicación estaba" en la red.

La resolución ordena que se dé de baja la publicación agraviante, pero también que se informe sobre la eliminación a todos los "amigos" de esa cuenta. Además apunta a eliminar todas las publicaciones --y contenidos compartidos-- que hayan sido posteadas por el usuario demandado; y que Facebook identifique el ID de la URL del usuario, para conocer el origen de las publicaciones agraviantes y por ende la autoría, para "disponer la ampliación de las medidas preventivas y la elevación de copias al Ministerio Público de la Acusación de Rosario a los fines de la investigación penal de los hechos".

La denunciante forma parte de una agrupación política y en 2019 se postuló como candidata a concejala de Baigorria. En marzo, denunció el acoso en las redes sociales "por el simple hecho de ser mujer y estar en la gestión política". Según dijo ayer la jueza en el espacio de género de Radio Nacional Rosario, el caso se trabajó "de manera interdisciplinaria con el área de género del municipio (de Baigorria), porque trabajamos en redes". Y resumió: "Se evaluó que existía un riesgo para la mujer, que influía en su vida personal y su integridad. Cualquier publicación en la red social no tiene límites; el daño es inconmensurable", expresó la magistrada que también instó a que este tipo de hechos sea denunciado.

La resolución --que publicó este diario en su edición de ayer-- plantea que "habiendo evaluado el riesgo el equipo de profesionales municipales considera que se está ejerciendo violencia, poder machista de los medios, sin dar con la persona física, que intentan restringir la capacidad laboral y política como figura que es representativa de un sector no menor en nuestra ciudad".

Scaglia dijo más tarde a este diario que "hasta ayer no se había levantado" la publicación. "Como en todo proceso judicial, las decisiones se pueden discutir", indicó sobre lo que hizo Facebook, luego de notificarse sobre lo resuelto como medida preventiva de urgencia, tomada en el marco de la ley de violencia de género. Facebook respondió a la orden judicial que "no son responsables"; por lo que la jueza revisará y decidirá si confirma su decisión. "Si la empresa no está de acuerdo con lo que resuelva, podrá apelar" y la causa llegaría así a la Justicia de Circuito en Rosario. "Discuten que no serían responsables y dicen que se debería haber identificado a este perfil", pero eso es algo que se solicitó en el fallo a la propia red social, entre otros cuestionamientos sobre los que la jueza no pudo adelantar opinión hasta emitir una nueva resolución. "Creo que en violencia de género, la empresa está bastante atrasada. Hay planteos y organizaciones pidiendo que se tengan en cuenta situaciones en el marco de los derechos humanos. Hay cuestiones pendientes", aseguró.