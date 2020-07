Bielsa, como nunca: En el medio de los festejos y trofeo en mano

Con una sonrisa de oreja a oreja, el entrenador rosarino Marcelo Bielsa alzó este miércoles el trofeo de la Segunda División inglesa obtenido hace una semana con el Leeds United, que consumó su vuelta a la Premier League tras un periplo de 16 años en el ascenso de su país.

El DT, quien volvió a celebrar un título con uno de sus equipos tras -casualmente- 16 años (el último había sido con la Selección Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004) y no acostumbra a ser protagonista en las celebraciones de sus jugadores, no pudo evitar aceptar la invitación de sus dirigidos para quedar en el centro de los festejos alrededor de la copa.





Así, en una postal pocas veces vista durante su carrera, Bielsa se animó y alzó la copa para unirse al rito de los campeones. Tras cumplir con el requisito, el estratega entregó rápidamente el galardón, se quedó unos instantes más en la mitad de campo del estadio de Leeds, con cierta incomodidad, pero emocionado y con una sonrisa de satisfacción.

"Esto va a ser un recuerdo hermoso para toda la vida. Mi triunfo más grande está ligado al club al que yo pertenezco y donde nací (en referencia a Newell's, con quien ganó dos campeonatos a inicios de la década del '90), pero todo lo que pasó acá fue muy lindo, inolvidable", había comentado Bielsa en una fugaz charla con la prensa en la previa al partido de este miércoles, donde su Leeds venció por 4-0 a Charlton y lo condenó al descenso en el cierre de la Segunda División inglesa.



El partido de la jornada fue nada menos que el 100° de Bielsa al mando de Leeds, club emblemático de Inglaterra al que llegó a mediados de 2018 y, tras dos temporadas, logró devolverlo a la Premier League. En total, sumó 56 triunfos, 17 empates y 27 derrotas entre campeonato y copas locales.