Coronavirus: marcha atrás y más controles en Santa Fe, Mendoza y Río Negro

El incremento en la cantidad de contagios de covid-19 y la confirmación de la circulación del coronavirus en distintas ciudades llevaron a las autoridades de Santa Fe, Jujuy, Mendoza y Río Negro a intensificar en las últimas horas los controles sanitarios y las medidas de prevención, con el retroceso en algunas fases del aislamiento social que habían logrado semanas atrás.

En Santa Fe, el aumento de los contagios, que este miércoles sumaron 49 y llegaron a un total de 802, derivaron en la decisión de suspender por 14 días los encuentros familiares y afectivos en Rosario y el Gran Rosario. Además, se dispuso que ninguna persona podrá ingresar en la provincia sin tener un hisopado negativo no mayor a 72 horas y se suspenden por 14 días los encuentros familiares y afectivos en Rosario y Gran Rosario. "Vamos a coordinar en toda la provincia el accionar de la policía, el de los municipios y sus agentes de control, con el Ministerio Público de la Acusación para la aplicación de multas a quienes no estén utilizando el barbijo en los lugares correspondientes. También aplicaremos multas para todos aquellos que no den cumplimiento a los protocolos con los cuales se les autorizó que vuelvan a la actividad", dijo el gobernador Omar Perotti.

En Río Negro, se sumaron 57 nuevos contagios, que llevaron el total de infectados a 1432. La directora de políticas sanitarias, Mercedes Iberó, confirmó "259 casos activos en la provincia, 18 en terapia" intensiva, por lo que señaló que se armó "un plan que sirva para todo el Alto Valle" para eventuales traslados de pacientes dado que tenían "camas ocupadas por muchas otras patologías". El aumento en la cifra de casos detectados de la última semana obligó además a las autoridades a dejar de lado los planes de reapertura al turismo interno, entre otras actividades que se habían comenzado a organizar.



En Mendoza, donde en las últimas horas se añadieron 56 contagios a una lista que en total cuenta con 622, el gobernador Rodolfo Suarez apeló al "aislamiento voluntario como principio de responsabilidad y de solidaridad" para los demás, en una carta abierta dirigida a los mendocinos. "Es importante tomar conciencia. Porque si cada uno hace bien su parte, el resultado va a ser mejor, sabiendo que en esta etapa, para cuidar nuestra vida y nuestro empleo, la responsabilidad social es fundamental", indicó el gobernador en su misiva. La ministra de Salud, Ana María Nadal, confirmó que en la provincia los "casos aumentan como sucede en todo el país, se están dando récords" y destacó que "el desafío es ir controlando y aislando rápidamente".



En Jujuy, donde los positivos de covid-19 pasaron en una semana de 523 a 1039, con 155 nuevos contagios este miércoles, el gobernador Gerardo Morales advirtió que los casos "están apareciendo por todos lados" por lo que pidió a la ciudadanía volver al aislamiento estricto ante cierto "relajamiento" en las medidas deprevención. Las autoridades provinciales resolvieron regresar desde el martes pasado y por doce días a la fase 1 del aislamiento social preventivo y obligatorio. Ante ello, volvieron los patrullajes preventivos en las calles y se reforzaron los controles vehiculares en los puentes y principales accesos, donde se solicita los permisos de circulación nacional y provincial a los trabajadores que deben justificar que prestan servicios esenciales.