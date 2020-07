La contundencia hecha canciones

Lomitology significa varias cuestiones. Es un EP de cinco canciones contundentes. Da fisonomía al grupo y presagia un porvenir amplio. En otras palabras, es la esperada carta de presentación de Suave Lomito, que hoy a las 23.30 podrá disfrutarse vía streaming por el canal de YouTube de Distrito Siete .

“¡Creíamos que al disco no lo íbamos a presentar nunca!, pero por suerte surgió esta propuesta del D7. El desafío será intentar un show igual de interesante pero con la gente viendo por streaming” precisa Franco Amherd (teclas y voces), quien junto a Juan Bautista Welti (bajo) y Lautaro Muñoz (batería y voces), conforman Suave Lomito, un trío de propuesta explosiva, con ingredientes que varían entre rock, rhythm and blues, hip hop, jazz.

En Lomitology el trío coincidió con Martín Valci (Kunyaza), cuya tarea como productor se reveló sustancial para el concepto que se venía trabajando. “Haber producido el disco con Martín fue una de las mejores decisiones que tomamos como banda. El trabajo del productor es increíblemente importante en el proceso artístico al momento de crear un disco. En el caso nuestro, además de componer los temas, realmente no tenemos mucha idea de producción, así que lo dejamos trabajar desde una libertad artística muy grande. Con el recorrido y la experiencia que tiene nos supo guiar en este proceso, y de una forma con la que estamos muy satisfechos. Los temas cambiaron de manera muy drástica y para bien”, continúa Amherd.

--Hacer un disco, con la logística que impone, organiza y permite pensar lo que se venía haciendo, ¿no?

--Tras sacar el disco, lo que sentimos es que no podemos hacer las mismas cosas que antes, ya hay un piso realmente concretado, y tenemos que llegar a ese mismo nivel de calidad por lo menos en todo lo que sigamos sacando. Desde el lado creativo nos desafía a esforzarnos más en seguir superándonos, y es complejo, porque la vara que puso Martín es bastante alta. Pero lo divertido está ahí, en el proceso creativo. El disco es un punto de partida, también para lo que queremos seguir haciendo como banda, al abrirnos a diferentes rumbos; marca una primera estética musical, que es la que por el momento queremos seguir. Estamos muy contentos con lo que pudimos lograr con respecto a eso.

--¿Cómo es el proceso creativo entre ustedes?

--Si podemos utilizar una palabra para describirlo, sería caótico (risas). Normalmente, cada uno de los temas fue compuesto en muy diferentes momentos de cada uno, y todos de una forma diferente. Sólo el último tema, “Rico Chimi”, lo compusimos los tres al mismo tiempo. En las otras canciones, las letras son mías pero también realizadas con la banda. Es un proceso en el cual uno puede aportar simplemente una melodía y termina saliendo un tema, al que podemos tocar por meses, pero luego decidir que no lo tocamos más. Y no lo tocamos nunca más. O puede terminar estando en un disco. Es bastante extraño cómo surge, pero desde nuestra lógica termina siendo natural.

--Una relación intuitiva, parece.

--Hay ideas de canciones que se han concretado, pero no las hemos tocado más porque nos dejaron de emocionar, o porque pensamos que no emocionarían a la gente. La intuición es nuestra mayor herramienta para componer. Nos gusta que sea así. Además, podemos decirnos si la parte de una canción no nos gusta o si una canción nos parece pedorra, y ninguno de los tres lo tomaría a mal. Nos podemos decir las cosas como las pensamos sin problema y eso es algo que favorece al proyecto. A la vez, las ideas musicales entre los tres nos van nutriendo. Este viernes vamos a estrenar dos canciones, de composiciones que hicimos en otro momento pero habíamos dejado de tocar.

--¿Dejan espacio para la improvisación?

--Nos gusta tener determinada la cantidad de tiempo que va a tener cada cosa y tener todo muy estructurado, la improvisación en los recitales no es lo que solemos hacer. Nos sentimos seguros guionando el recital, así que cualquier momento que parezca improvisado no lo es (risas).

El show de esta noche promete mucho pero poco, casi nada, se devela. Y está bien que así sea. “Para esta presentación va a haber algo nuevo y no creo que se haya visto. Perdón por lo extraño que suena, pero no se ha visto en ningún lugar del mundo lo que va a pasar. Tiene una impronta bastante alocada, va a estar muy copada”, señala el músico.

--¿Podés adelantar algo?

--No sé cuánto puedo decir porque yo soy mucho de contar y luego de la banda me terminan retando. Va a ser una propuesta audiovisual diferente.

El recital será de acceso libre y contará con la posibilidad de colaborar a través de una gorra virtual, cuya información será provista desde las redes sociales.