Jorge Macri: "No hay un persona que lidere Juntos por el Cambio"

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, dijo que "no hay una sola persona que lidere" Juntos por el Cambio, y que "no necesariamente" el expresidente Mauricio Macri vaya por una candidatura. Durante una entrevista con Futurock, el presidente del PRO bonaerense sostuvo que en Juntos por el Cambio "el gran aglutinante es el compromiso de unidad" y que "no hay una sola persona que lo lidere".



Sobre su primo, el expresidente Macri, consideró que "él está comprometido con la unidad y fomentando nuevos liderazgos" dentro del espacio, pero "no necesariamente en una candidatura", y dijo que eso "el tiempo lo dirá" porque "se requiere primero una decisión muy personal".



Con respecto a su iniciativa de cobrar una tasa especial y por única vez a los hipermercados, para ayudar a los comercios que todavía no pudieron abrir sus puertas, o lo hicieron muy parcialmente, el intendente de Vicente López dijo que "se nos ocurrió que un buen grado de compensación era generarle una sobretasa a los hipermercados y a los bancos", contó sobre la iniciativa, y dijo que "con ese recursos le damos un subsidio directo no reintegrable a cada uno de los 2.000 comercios no esenciales de Vicente López".