Prohibido ir a otra ciudad

La ciudad registró ayer 11 nuevos casos de coronavirus y suma 308 desde el comienzo de la pandemia. Desde el Ministerio de Salud informaron que 3 son contacto con caso confirmado, 7 se encuentran en investigación, y uno que también se investiga fue informado en otra jurisdicción. En Santa Fe fueron confirmados 36 nuevos casos y el total asciende a 836. Tras declararse la circulación comunitaria del virus, la secretaría de Control municipal reforzó las inspecciones por el uso de tapabocas en la vía pública, locales comerciales y empresas. La titular del área, Carolina Labayru, precisó que desde que el uso es obligatorio se labraron más de 160 actas. En relación a la suspensión de los encuentros familiares y afectivos por 14 días, el decreto firmado por el gobernador Omar Perotti establece que las personas residentes en ciudades y localidades del Departamento Rosario "no podrán desplazarse fuera del mismo para participar de reuniones, ni siquiera dentro del radio de 30 kilómetros de distancia desde su lugar de residencia habitual o hacia localidades comprendidas en el Gran Rosario".

Luego de confirmarse los 11 nuevos casos en Rosario, desde la secretaría de Salud municipal precisaron que 777 personas se encuentran aisladas preventivamente (14 clústers), y a la fecha son 234 los casos sospechosos. Además, indicaron que otras seis personas se recuperaron y en total suman 174. Del total de casos confirmados ayer en Santa Fe, todos corresponden al sur. Además de los 11 de Rosario, se registraron 12 en Santa Isabel, 3 en Bombal, Venado Tuerto y Funes, 2 en Zavalla, 1 en Arteaga y 1 en Fray Luis Beltrán, que fue informado en otra jurisdicción. "La gran mayoría de los casos son contactos de otros casos ya confirmados previamente, pero hay algunos casos que permanecen en investigación y probablmente en las próximas horas encontremos el nexo epidemiológico", señaló la directora de Epidemiología provincial, Carolina Cudós.

El Ministerio de Salud informó que hasta la fecha se registran un total de 11 fallecidos, 2 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 1 con asistencia respiratoria mecánica y 1 sin asistencia respiratoria mecánica, mientras que 30 pacientes se encuentran internados en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. Por otra parte, hay 504 pacientes recuperados.

Con las nuevas disposiciones adoptadas por el gobierno provincial, luego que se declarara la circulación comunitaria del virus en el departamento Rosario, la secretaría de Control municipal reforzó los controles por el uso del tapabocas. La secretaria Labayru precisó que desde que se estableció la obligatoriedad del uso del tapabocas en la vía pública por un decreto municipal en el pasado mes de mayo, se labraron más de 160 actas. Las multas van desde 700 a 40 mil pesos. Ayer se realizaron controles en la Plaza Pringles y multaron a un peatón que lo llevaba en la mochila.

"La realidad es que la gran mayoría lo utiliza, otra discusión se da en la utilización correcta, lo que se hace es enseñarles porque muchos dejan al descubierto la nariz. Por otro lado, está el acta que se labra por la falta del tapabocas. Ahí se hace una evaluación, si la persona no tiene posibilidades, más que nada en algún barrio, los agentes tienen descartables para entregar", señaló la funcionaria.

Por otra parte, Labayru señaló que focalizarán las inspecciones en el distanciamiento, la capacidad del 50 por ciento en el local, que no haya más de seis personas por mesa, y el registro de personas para tener una trazabilidad. También estarán atentos a que se cumplan las disposiciones que prohíben las reuniones y fiestas a partir de este fin de semana. "Nosotros como municipio no podemos ingresar al domicilio particular, por eso trabajamos en forma coordinada con el MPA y el Ministerio de Seguridad, en el caso de recibir denuncias a través del 911 o del 147 por reuniones o fiestas que se estén realizando", explicó.

"En el tema de la inspección de comercios, venimos desarrollando no solamente el rubro gastronómico, también en los locales comerciales, gimnasios, empresas de transporte y logística, en geriátricos, no por nada lo que pasó en la institución donde una persona no llegó a tener contacto con nadie porque se aplicó muy buen el protocolo que se les exige, y no le dieron ingreso hasta no tener el resultado del hisopado", dijo Labayru.

En relación al caso del matrimonio que fue trasladado desde un geriátrico ubicado en Oroño al 400 a otro de Mitre 1000, se activaron los protocolos y el resultado del hisopado al hombre dio positivo por lo que fue derivado al PAMI I; Silvina Locret, hija del matrimonio, dijo a LT8: “El cambio de geriátrico se decide por una mala relación con la dueña; y yo supongo que el viene de allí con el virus. Hacía varios días que no lo veía bien a mi papa; y sé que varios abuelos estaban en una situación parecida. Evidentemente, el virus salió del geriátrico. Ayer (por el miércoles) llamé y me cortaron”.

A partir del caso, el primero que se da en la ciudad, desde la cámara que agrupa a los geriátricos santafesinos le reclamaron a la Municipalidad que se haga cargo de los hisopados al personal que trabaja en las instituciones. También informaron que suspenderán las visitas debido a la circulación comunitaria del virus.

La disposición que suspende preventivamente por 14 días los encuentros familiares y afectivos anunciados el miércoles por la noche responde, según el decreto 648 firmado por el gobernador Omar Perotti, a que en los nexos epidemiológicos observados en los casos positivos de COVID- 19 confirmados en los últimos días en dicho departamento, "resulta claro que las reuniones con familiares y personas vinculadas afectivamente se han convertido en uno de los principales factores de contagio".

Además, el gobierno provincial dispuso que "las personas residentes en ciudades y localidades del Departamento Rosario no podrán desplazarse fuera del mismo para participar de reuniones, ni siquiera dentro del radio de 30 kilómetros de distancia desde su lugar de residencia habitual o hacia localidades comprendidas en el Aglomerado Urbano Gran Rosario". Sobre la medida para que los no residentes de la provincia deberán tener un hisopado negativo de las últimas 72 horas para ingresar, la Ministra de Salud, Sonia Martorano, confirmó que el lunes entrará en vigencia.

Funes. El intendente Roly Santacrocce confirmó que restringieron el ingreso a toda persona que venga de Rosario o que no tenga el domicilio radicado en la ciudad. El jefe comunal aclaró que aquellos ciudadanos que aún no tienen el cambio de domicilio actualizado en el DNI podrán justificar su residencia con algún impuesto de la localidad, que ayer confirmó tres nuevos casos de Covid-19. “Es un matrimonio joven, que contrató a una señora de Rosario para que cuide a su hija de un año y contagió a los tres”, precisó Santacrocce a Canal 3.

Victoria. La localidad entrerriana dispuso ayer suspender los permisos a todas aquellas personas provenientes de la ciudad de Rosario, hasta que la situación se revierta. "Victoria no registra ningún caso nuevo, pero a partir de que la ciudad de Rosario entró en definición de zona de circulación comunitaria, los controles serán más estrictos en cuanto al ingreso", señaló el intendente Domingo Maiocco. Además, el municipio confirmó que colocarán fajas en los camiones para que los choferes no desciendan del vehículo.