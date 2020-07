Se contagió la médica que denunció la desprotección a trabajadores de Orán

A fines de marzo y ante el recrudecimiento de la situación a raíz de la Covid-19, la secretaria general de la seccional Orán de ATE, Julia Pizola, denunciaba la falta de protección a los trabajadores de la Salud para afrontar la pandemia. Ella, quien es médica del Hospital San Vicente de Paul, ubicado en la ciudad cabecera del departamento Orán, estaba al tanto de los reclamos de sus compañeros.

El gobernador Gustavo Sáenz fue anoticiado con una protesta que se hizo en el mismo Hospital cuando visitó el centro sanitario. Allí hubo además una reunión con los referentes de los trabajadores. En ese momento el gobernador hizo algunas promesas que para quienes reclamaron, siguen incumplidas.



Las protestas y asambleas continuaron en Orán. Y cuando se conoció sobre los primeros infectados del equipo de Salud con el coronavirus, Pizola encabezó el reclamo por el hisopado a todos los trabajadores del sector además de su respectivo aislamiento. La situación generó que la guardia del Hospital trabaje al mínimo, dado que entre 60 y 70 trabajadores (incluida ella), debían ser aislados. Se prometieron más recursos humanos para ese hospital. Llegaron 12 enfermeros y se extendió la carga horaria a dos médicos que ya realizaban apoyo a la atención sanitaria de manera itinerante.

El primer hisopado de Pizola dio negativo para la Covid-19, pero el segundo, cuyo resultado recibió esta semana, dio positivo. Según contó la médica a Salta 12, le hicieron este segundo estudio porque lo exigió y extendió la exigencia de que se practique a todos sus compañeros, dado que “a la mayoría no se lo iban a hacer”.

Los reclamos de Pizola son los mismos que se plasmaron en las protestas del sector de Salud organizadas por ATE: regularizar a los contratados y a quienes tienen designación temporaria en lo laboral, gestionar que los exceptúen del impuesto a las ganancias que se impuso sobre todo a los médicos del interior provincial y que les paguen el bono de $20 mil que hasta ahora solamente llegó a algunos trabajadores de la salud.

“Somos el resultado de un sistema que falló. Me queda la tranquilidad de que peleamos con convicción para que esto no pase”, dijo Pizola ayer en un corto intercambio que tuvo con Salta/12, al agregar que siguen reclamando ante "la ausencia de un Estado al que no le importamos”.

El secretario gremial de ATE, Victor Chuquisaca, adhirió a la convicción de su compañera gremialista al indicar que los protocolos no se están ajustando lo suficiente para los trabajadores de la salud. Contó que este jueves una trabajadora del Hospital Papa Francisco dio positivo y a su pareja (que también trabaja en el Hospital), se le hizo el hisopado pero no se lo aisló. Tampoco se aisló a los trabajadores que habían tenido contacto con esta nueva paciente, que es a su vez trabajadora de la salud.

“Acá está en juego la vida de una trabajadora. A mí me toca de cerca con compañeras como María Julia que hacen una lucha ejemplar”, dijo Chuquisaca. Indicó que este viernes a las 10 está prevista una reunión con funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia en la que "se van a tratar los temas que vienen atrasados”, dado que si bien a principios de año hubo paritarias, lo único que se cumplió hasta el momento es el aumento salarial.

“Vamos a estar expectantes. Pero si no hay voluntad política vamos a iniciar la lucha. Estamos siendo condenados y arriesgamos la vida los trabajadores de la salud y las de nuestras familias. No se trata de un tema de política”, agregó. Denunció que ya hubo “aprietes” a los trabajadores, para que dejen de protestar como lo vienen haciendo.

“Usted es responsable, señor gobernador”

“Usted es responsable, señor gobernador”, dijo Victoria Pizola, hermana de María Julia y periodista en Córdoba, en un posteo en la red social Facebook, dirigiéndose a Sáenz. Al hacer un recorrido de la reciente lucha de su hermana, indicó que “abandonar a los trabajadores, desoír a las demandas, ocasionó este contagio. Usted era y es el responsable de resolver la situación de todos los trabajadores, sobretodo de los que están en la línea de fuego, los de salud”, le recriminó al gobernador de Salta.

Afirmó que Sáenz “no sólo es responsable de que la dirigente Pizola no haya contado con equipamiento adecuado a más de 4 meses de iniciada la pandemia, sino de no haber abonado en tiempo y forma el bono que aún adeuda a las y los trabajadores, de no cumplir con el pase a planta permanente y de no haber proporcionado los materiales y equipamientos de bioseguridad para que sus trabajadores puedan afrontar como corresponde esta desgracia que se lleva vidas a diario, sin menguar la voluntad, tenacidad y amor al pueblo que siempre han demostrado aún con sueldos de hambre”.

En el mismo tono destacó la "bandera de la dignidad innegociable" de la lucha de los trabajadores de la salud en Orán. La misma bandera, dijo, que "desde siempre nos indica que de ésta también vamos a salir, porque esa enseñanza me la dio mi hermana poniéndose al frente del gremio y bancándola a diario en los contextos más adversos de nuestro norte natal”.