Rosario y sus alrededores conoce bastante sobre Hepatitis Virales Crónicas. Ello se nota por el incremento en la vacunación de la Hepatitis B, la detección de la B y la C y los tratamientos en su gran mayoría exitosos. Lo gastroenterólogos gozosos del ingreso al país de las drogas que curan la Hepatitis C y las que sostienen la salud de las personas con Hepatitis B, anhelan que las mismas, cada vez más efectivas, puedan ser accesibles para todas las personas enfermas, tanto en la esfera de la salud pública como privada. Y nosotros, aquéllos que tuvimos la suerte de curarnos, bregamos por lo mismo. Falta aún que la sociedad toda conozca estos verdaderos hallazgos, se prevenga y se trate. A este virus la ciencia lo tiene “acorralado”, solo falta que nos informemos bien. La enfermedad ya no es el problema, el problema es ignorar su existencia, sobre todo porque avanza sin dar síntomas específicos. Por ello este 28 de julio, Día Mundial de la Hepatitis, conmemoraremos como las circunstancias lo permiten: informando por todos los medios sobre su modo de contagio, su prevención, su vacunación y su tratamiento. Terminaremos desembarazándonos al menos de unos de los virus malditos que aquejan nuestro afligido siglo XXI.

Edith Michelotti

Grupo Hepatitis Rosario