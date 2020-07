Canciones que son pinceladas

Nahuel Marquet está en un momento especial, y estos días de aislamiento tal vez hayan acentuado al proyecto que lo tiene por primera vez como solista. Hoy a las 21, el ciclo Atlas en Streaming -a través del canal de YouTube de Complejo Cultural Atlas - recibe a Nahuel Marquet y amigxs, donde el músico presentará sus nuevas canciones. Lo acompañan Martín Ledesma (percusión), Guido Benvenutti (guitarra), Franco Dolci (violín), Inti García (voz) y Cintia Venier (voz).

“Una vez que los shows se vieron interrumpidos, me concentré en tocar y en estar con mi hija. Y por ese lado hasta te diría que hubo como una especie de reconcentración en lo musical. Estaba terminando mi disco y me puse con eso a full. También con los vivos. Se fue sobrellevando, y cada uno fue encontrando lugares desde donde estar un poquito más lejos de la angustia”, cuenta Marquet a Rosario/12.

-Hace unos días, Flor Croci me decía algo similar, en relación a cómo estos días acentuaron su vínculo con la música y con su hija.

-Creo que un poco a todos nos vino a interpelar este parate, porque no tiene un horizonte claro. Vino a interpelar en qué lugar estábamos, qué cosas de tu deseo personal se estaban llevando a cabo, con balances medio forzados. Yo me dije: “Bueno, estoy haciendo mi música; y lo voy a seguir haciendo ahora, no lo voy a patear para mañana”. Con mi hija, que tiene 10 años, aparecieron facetas, nos conocimos más profundamente. Al estar las 24 horas juntos descubrimos cosas más graciosas entre uno y otro, que por ahí no conocíamos. Esto vino a enfrentarnos con nosotros mismos, cuando tal vez uno estaba medio tapado o vivía apurado por obligaciones que nunca se sabe muy bien de dónde vienen.

-¿El proyecto solista es previo a la pandemia?

-Es un proyecto en el que venía trabajando desde hace un año y ya tenía grabado, a excepción de las voces, tenía algunas. Eso sí es algo que hice en cuarentena, y pude grabar en casa. Había hecho unas sesiones de teclados en lo de Dani Pérez y empecé a mezclar con él antes de la cuarentena. Y cuando se reactivó un poquito todo seguimos avanzando. Ya tengo tres temas mezclados y la idea es sacarlos a la manera de simples, como se usa ahora. La música se está escuchando un poco así. Si bien al disco lo pensé como disco y lo sigo pensando así, hay cierto fantasma que dice que después de trabajar un montón, sacás 12 canciones y 6 no son escuchadas por la mitad de la gente. Me daría un poco de pena que pase algo así. Por eso lo voy a sacar a la manera de capítulos. El disco completo se va a conformar tal vez con la tercera entrega.

-¿Qué aparece acá, para vos y tu trayectoria, de manera distintiva?

-Desde la concepción es diferente. Todas la ideas musicales que me aparecen a veces son guardadas en mi mente en “carpetas de Degradé o de Los Bardos”, y otras canciones quedan sueltas, sin ninguna carpeta mental, tal vez pensadas para Degradé; pero Degradé tiene una épica particular además del formato de una banda de rock, aun cuando muchas veces no tenga que adecuarse de esta manera. Desde la concepción, tenía canciones que las sentía más personales, íntimas, menos desarrolladas, más despojadas y llanas, a veces sin tanto desarrollo instrumental o entramado arreglístico. Son canciones que duran alrededor de 2 minutos. Desde la concepción hay una búsqueda de lo despojado, de algo más directo. Te diría que en cierto modo algunas suenan a work in progress, sin terminar, y es un concepto que me gusta mucho en cierta música. Me gusta aquello que parece inacabado y podría haber sido mejor, me dan ganas de escucharlo de nuevo e ir terminándolo en mi mente. Acá hay algo de esa fascinación. Si bien hay un montón de compañeros y amigos que tocaron conmigo, no fue compuesto con una banda, ellos fueron cantando y tocando arriba. Son canciones directas.

-¿El título del disco lo tenés decidido?

-Tal vez se llame Marquet. También porque mi abuelo me hablaba de un Marquet que era pintor, un francés que era medio pariente, autor de cuadros muy coloridos y portuarios. Me gustaría algo así, con el apellido, pero no lo tengo asegurado.

Al show se podrá acceder de manera libre y gratuita, y se habilitará la posibilidad de colaborar económicamente a través de una gorra virtual, cuya información ya consta en las redes. En cuanto al vínculo por venir entre las canciones y un público que acompaña al músico en una trayectoria que ya es de referencia, junto a experiencias de relieve como Degradé y Los Bardos, Nahuel Marquet dice: "Me da incertidumbre pensar cómo lo escuchará la gente. Son canciones tranquilas. Es música que tenía que sacar porque tiene una pincelada emocional muy importante para mí, sea lo que sea que suceda con ellas. Lo necesito hacer, me enorgullece, me gusta, y lo comparto con los otros músicos de un modo muy feliz”.