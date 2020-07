Xavi Hernández tiene coronavirus

El ex jugador del Barcelona y el seleccionado de España Xavi Hernández, actual director técnico del Al Sadd Sports Club, de Qatar, anunció este sábado que padece coronavirus y que se someterá a un período de cuarentena, aunque aclaró que está bien de salud. Por ese motivo, no estuvo en el banco de suplentes en el duelo que su equipo afrontó frente a Al Khor por la Liga qatarí.

"Hace unos días y siguiendo el protocolo de la Liga de Qatar, di positivo al test de Covid-19 que me realizaron. Afortunadamente me encuentro en perfecto estado pero, siguiendo las indicaciones médicas, estaré aislado hasta que lo haya superado", confesó el técnico en un posteo en su cuenta de la red social Instagram.

Xavi Hernández, ex compañero del astro argentino Lionel Messi en el Barcelona y candidato a suceder a Quique Setién en el banco del club catalán, dejó su lugar al entrenador alterno David Prats para el partido de Al Sadd ante Al Khor a partir de las 13 por la liga de Qatar.

"Cuando las autoridades sanitarias me lo permitan, me incorporaré a mi rutina y trabajo diarios con más ganas que nunca. Un abrazo y nos vemos pronto en los campos de juego", concluyó el ex mediocampista campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010.