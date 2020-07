Protesta pese a la provocación

"El lobby ganadero arrasa con el humedal, el problema está en tu plato", decía una de las pancartas hechas a manos que llevaron les manifestantes contra los incendios en las islas del delta del Paraná. Ayer, durante cuatro horas volvieron a cortar --como ya lo habían hecho, por menos tiempo, el sábado anterior-- el puente Rosario-Victoria en reclamo del cese de los incendios, de la sanción de una ley que proteja los ecosistemas de los humedales y también solicitaron respuestas inmediatas de las autoridades. La medida fue convocada por la Multisectorial por la ley de Humedales, con distancia social y uso de barbijos. Hubo centenares de participantes, pese a la declaración de circulación comunitaria del coronavirus en Rosario y también del paro de transportes. Gran parte de quienes participaron de la movilización llegaron en bicicletas. Poco antes de que empezara la medida, pudieron divisarse nuevos focos de incendios en las tierras entrerrianas, algo que fue considerado como "provocación" y "gesto de impunidad" por quienes allí se congregaban.

La Multisectorial reclama sanciones efectivas a las personas responsables, la intervención de los gobiernos nacional y de las provincias implicadas y la implementación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná, junto con la sanción de la ley de humedales. La manifestación se sostuvo hasta las 18, cuando terminaron con el corte de tránsito y decidieron hacer una asamblea debajo del puente para evaluar los pasos a seguir.

"Hubo quemas que fuimos viendo a medida que nos acercábamos. Hubo una indignación generalizada, de los manifestantes pero también de la población, porque si bien los ambientalistas somos ahora los que estamos manifestándonos, esto nos afecta a todos", expresó Horacio, uno de los que llegaron hasta la cabecera de la conexión vial para hacer sentir su voz. "Superamos la convocatoria pasada, también porque se difundió con más tiempo. Y a pesar de que nos jugó en contra la circulación comunitaria del virus y el paro de transportes", agregó.

En las convocatorias, se había pedido la presencia de autoridades con potestad sobre las quemas, ya sean el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti y de Entre Ríos, Gustavo Bordet, los intendentes de Rosario, Pablo Javkin y de Victoria, Domingo Maiocco. Nadie se hizo presente. "Tenemos la intención de levantar la apuesta, porque evidentemente los reclamos no se están escuchando y no se está actuando con la celeridad y rapidez que el problema merece. No sabemos ya qué hacer", se sinceró Horacio.

El activista por los derechos ambientales admitió que "el tema en común circula por lo que el ciudadano ve, por aquello que lo afecta, como el humo, las dolencias y las dificultades respiratorias, pero nuestro reclamo va más allá porque pedimos que se proteja este humedal, que la gente por desconocimiento no valora en toda su riqueza como ecosistema". Por eso, el reclamo de fondo es la sanción de la ley de humedales, "para proteger no solamente al delta del Paraná sino a todos los que existen en el país, que ocupan el 22 por ciento de la superficie total".