Gerardo Martínez y el país de la pospandemia: "Vamos hacia un modelo económico productivo"

Gerardo Martínez es el titular de la Uocra y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT. En diálogo con Página/12 asegura que en el marco de la pospandemia el presidente Alberto Fernández implementará el modelo de desarrollo productivo nacional que se aplicó hasta 2015. De todas formas desliza algunas críticas y las dirige hacia algunos integrantes del gabinete a los que les señala cierta falta de reacción para atender las necesidades económicas que genera la pandemia y la crisis heredada.

--El gobierno ya habla de pospandemia y como tal anunciará pronto un paquete de medidas. ¿Ustedes estuvieron reunidos con ministros, les adelantaron algo?

--Nosotros confiamos en el liderazgo y la mirada estratégica que tiene el Presidente que es integral e inclusiva y él sabe medir objetivamente desde la gobernanza cuáles son los temas más urgentes que están directamente ligados a la pobreza, a la desocupación, y algunos aspectos de cosas tan terribles como que hay sectores de nuestra sociedad que todavía no tienen posibilidades de acceder a un plato de comida. Y esa confianza que hay por parte del movimiento obrero es que vamos hacia un modelo económico productivo, moderno, de gestión del Estado con recuperación del mercado interno, del desarrollo productivo y de la industria nacional. Esta es la oportunidad que tiene el Gobierno para seguir reforzando lo que se estuvo haciendo hasta el 2015. Esto es, hacer una Argentina competitiva y más igualitaria. Estas cosas no son un eslogan, es parte de la matriz política que representa el peronismo. Es la diversidad y es la unidad.

--Hubo críticas desde el sector sindical con respecto a la demora en la toma de medidas por parte del gobierno nacional. ¿Eso continúa o ya reaccionó?



--Desde que se decretó la cuarentena nosotros acompañamos todas las medidas para cuidar la vida y la salud de nuestro pueblo. Pero al poco tiempo, nos dimos cuenta que no todos estábamos en las mismas condiciones para enfrentar la pandemia. Los sectores de la actividad privada no tenemos las mismas garantías salariales del empleo público. Entonces, los dirigentes sindicales debíamos reclamar por esas necesidades que tenian nuestros trabajadores porque las medidas que se dispusieron, que son buenas, no llegaban de inmediato. Esa demora hacía que nos diéramos cuenta de la necesidad de implementar un comité de emergencia económico productivo de las mismas características que tienen los expertos en salud. Eso hubiese ayudado a la gestión de los ministerios en temas de producción porque se produjeron demoras inexplicables.

--Pasó el tiempo y esa mesa no se generó...



--No. Y esto lo quiero dejar en claro. No se generó, no porque no haya habido una discusión de fondo, sino porque la emergencia no nos dió tiempo como para acordar porque el Gobierno está convencido y promueve el diálogo social y la concertación para alcanzar una Argentina de todos, una Argentina unida.

--Ahora se anunció el retorno del Procrear que llevará adelante la ministra de Desarrollo Territorial, María Eugenia Bielsa. Eso beneficia a su sector.

--Sí, es una respuesta que esperábamos. Le recuerdo que participé de la génesis del Procrear durante el gobierno de Cristina Kirchner. Pero hoy lo importante es cuándo reactivamos las obras que están paralizadas desde noviembre pasado. Hay algo así como 30 mil viviendas paralizadas. Yo aplaudo las nuevas ideas pero recién se va a poner en práctica dentro de ocho meses. Yo estoy hablando de hoy y ahora.

--¿Y por qué no se terminan?

--Por falta de gestión. Lo dije al principio, no todos los ministerios gestionaron igual. Diferente es (el ministro de Obras Públicas) Gabriel Katopodis que prácticamente está utilizando toda su base presupuestaria porque tiene una mirada de gestión productivista con rapidez y agilidad. En otro lado no la vemos. No es un problema de modelo sino de la actitud de algunos ministros.

--¿Las reuniones que tuvieron con la UIA y con AEA se puede leer como un intento de la CGT de conformar esa mesa económica productiva?

--No, no es así. Mire, nuestro gobierno está concentrado en resolver la emergencia sanitaria y salvar vidas. Nosotros nos dimos cuenta que podía haber una iniciativa de la CGT hablando con el sector empresario de manera bilateral. Consideramos que de esta forma vamos avanzando para cuando nuestro gobierno conforme el Consejo Económico Social. Esto no quiere decir que no tengamos diferencias con los empresarios y es posible que continúen existiendo pero lo importante es estar, dialogar, debatir y no abandonar porque hay algo con lo que no se está de acuerdo.

--La CGT alcanzó un acuerdo con la UIA. ¿Pasó algo similar con AEA?.

--No, con AEA no acordamos nada. Fue una reunión que se dio teniendo en cuenta la importancia que tiene este sector industrial. Ahí están los dueños de las empresas y me parece que es imprescindible trabajar en la incorporación de una visión relacionada a un proyecto nacional de desarrollo. Eso también es una forma de terminar con la grieta y concentrarnos en acordar un modelo de país. Me parece que esta pandemia puede darnos una oportunidad virtuosa para trazar un camino hacia un país sustentable donde podamos discutir los problemas estructurales por un lado, y los ideológicos y políticos por el otro. Pero le aviso que continuamos con esos encuentros porque esta semana nos encontraremos con todas las asociaciones y entidades que representan a las Pymes. Tenemos que hacer un trazado, digamos, transversal, por decirlo de alguna manera, como para poder volver a encontrar desde la cultura del trabajo, una mirada clara y definitiva de la Argentina que necesitamos.

--¿A partir del encuentro, pudo vislumbrar que tipo de país quiere AEA?



--Yo quiero ser honesto. Me sorprendió positivamente porque no hubo un debate desde la grieta ni desde lo ideológico sino que se habló de resolver la pobreza y la informalidad que llega casi a la mitad de la población. Por eso es importante el diálogo incluso con el Gobierno que trabaja para restablecer el modelo de desarrollo productivo.

--El problema con estos empresarios es que para ellos las crisis económicas son la oportunidad para avanzar con reformas laborales. ¿Dijeron algo al respecto?

--No, no se habló de eso. Pero yo, con mucho respeto, digo que en el contexto que está la Argentina y Latinoamérica no hay espacio para avanzar en ajuste y debilitamiento en los derechos socio laborales de los trabajadores.

--¿Cómo lo ve al Presidente?

--Lo veo muy bien, lo veo sólido. Veo que sabe manejar los tiempos y en esto es fundamental. Es un presidente moderno, un presidente que no pertenece al mundo sólido, sino al líquido y tiene una mirada rápida y proactiva.