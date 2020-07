Cuarentena en el conurbano: 6 intendentes del oficialismo y la oposición plantearon sus miradas

Intendentes del oficialismo y de la oposición de distritos del conurbano bonaerense manifestaron en diálogo con Página/12 posiciones diversas respecto a la flexibilización de la cuarentena que se puso en marcha la semana pasada en el AMBA. Si bien los seis intendentes consultados consideraron preocupante el alza en el número de casos, algunos de ellos, como el intendente de Ensenada, Mario Secco, del Frente de Todos, creen que la apertura de la cuarentena es “una locura” y que se debe retroceder a una etapa anterior, mientras que otros, como el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que forma parte de Juntos por el Cambio, afirmaron que fue una medida acertada que debe continuar y hasta profundizarse. Los jefes municipales destacaron que trabajan de forma articulada tanto con el gobierno provincial como con el nacional para combatir el virus.

La "cuarentena intermitente", tal como la definió el gobernador Axel Kicillof, comenzó la semana pasada en 35 distritos de la provincia de Buenos Aires y, aunque los resultados se verán dentro de 15 días, el aumento de casos ya prende una luz de alarma. Según los últimos datos, la Provincia acumula 94877 casos confirmados y ya hubo 1523 muertes. En este contexto, el lunes pasado reanudaron en el conurbano bonaerense la actividad las industrias que habían sido cerradas hace tres semanas, el miércoles reabrieron los comercios barriales, como los de venta de ropa, y hoy reabrirán peluquerías y centros de estética.

Los más preocupados

“Flexibilizar es una locura. Tomar estas decisiones en el momento en el que más debemos cuidarnos juega en contra de la realidad”, afirmó sin dudar Secco. En Ensenada, un municipio con unos 57 mil habitantes, los casos confirmados ascendieron a 222 y las muertes fueron cinco. En cuanto a la ocupación de camas, el intendente explicó que están utilizando un 50 por ciento de su capacidad total y comentó que "estamos poniendo los hospitales al servicio del ministro de Salud de la Provincia y ya nos están trasladando gente de otros distritos". "Lo hicimos para ser solidarios con ellos. Nosotros no las estamos usando porque tenemos la conciencia de no salir a la calle", subrayó.

Por su parte, el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo (FdT), sostuvo que “estamos con mucha preocupación porque en estos días ha crecido el contagio y los casos en todo el conurbano”. El distrito ubicado en zona oeste tiene unos 170 mil habitantes, entre los cuáles hay 842 casos confirmados y 26 personas fallecidas. “Transitamos un momento de preocupación. Hay que asumir responsabilidad y ver de qué manera nos comunicamos con la gente para que salga lo menos posible y que los que salen tengan la responsabilidad de cuidarse y de cuidar al otro”. En cuánto a la ocupación de camas, Descalzo alertó que “todavía nos queda un margen, pero no queremos llegar a que los médicos tengan que elegir a quién le corresponde y a quién no tener un respirador”. “Tenemos una semana por delante para ver los resultados y tomar una decisión que trasladaremos al gobernador y él al Presidente”.

Para Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría (FdT), “la medida que tomó el Presidente de decretar el aislamiento fue sumamente acertada". "Si no lo hubiese hecho nuestro país sería un desastre como lo es Brasil, Estados Unidos o Chile. Esta es una enfermedad que avanza y comprobamos que cuando ponemos cuarentena se estabiliza, con lo cuál nos vamos a tener que acostumbrar a avances y retrocesos”, opinó. Esteban Echeverría, con una población de unos 300 mil habitantes, tiene 2298 infectados y 34 muertos. Gray mostró preocupación por el aumento de casos en su distrito: “al principio teníamos cuatro o cinco por día, en el último mes un promedio de 50 y ahora 70 o 75. Esto nos preocupa y por eso creamos un centro de seguimiento municipal, donde montamos un call center con médicos y asistentes sociales que controlan los casos positivos”. El intendente también destacó que, gracias a la ayuda del Gobierno Nacional mediante el Ministerio del Interior, han realizado en el distrito el primer laboratorio municipal del país para hacer análisis de covid de forma rápida y masiva.

Convivir con el virus

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti (JpC) contrajo coronavirus y se encuentra aislado. A pesar de ello, conversó con PáginaI12 sobre la flexibilización de la cuarentena y afirmó que “tenemos dos datos muy alentadores: hay un alto índice de recuperación, cercano al 50 por ciento, y una tasa de letalidad que está debajo del 1,9. Son números que nos ayudan a pensar que, si bien estamos transitando las semanas más difíciles de la pandemia, la situación no es dramática”. Para el intendente, "en esta nueva etapa, en la que la idea es ir abriendo la economía, tenemos que apelar a la responsabilidad social".

En Lanús, una localidad que tiene más de 460 mil habitantes, hay 4801 casos confirmados y 87 fallecidos. Grindetti subrayó que cree que “hay que seguir evaluando un poco más los números y el avance de la curva de contagios, antes de tomar nuevas decisiones”. En las antípodas está Secco, quien indicó que "si no respetamos la cuarentena estricta vamos a estar juntando muertos en la plaza, como en otros países. Me niego a estar contando a los seres humanos muertos como si solo fuesen números".

El distrito que conduce Jorge Macri (JpC), intendente de Vicente López, tiene 1626 casos confirmados y 35 fallecidos, dentro de una población de unos 270 mil habitantes. Su postura está en la misma línea que la de Grindetti y opinó que “sin dudas era necesario dar un paso más y seguir avanzando en la búsqueda de nuevos equilibrios entre la salud y la actividad porque, después de tanto tiempo, muchos argentinos necesitan volver a trabajar”. En ese sentido, agregó que “tenemos que analizar día a día cada decisión que tomamos y estar atentos para corregir lo que sea necesario, pero, si hay que retroceder, no siento que deba ser a nivel general”. Para el intendente del distrito ubicado en la zona norte, “hay cosas que se cerraron al principio o se mantienen cerradas, pero ya hemos aprendido que no suponen un riesgo de contagio, como dar una vuelta a la manzana o circular en el espacio público manteniendo la distancia”.

Valenzuela, por su parte, opinó que “soy de la idea de convivir con el virus. No habiendo vacuna, tenemos que tomar cada vez más decisiones que apunten a la responsabilidad social y del comerciante para un equilibrio entre salud y trabajo”. En su municipio, de unos 345 mil habitantes, hay 3530 casos y 72 fallecidos. El intendente de Tres de Febrero adelantó que en los próximos días presentará al gobernador una propuesta basada en aperturas en el espacio público: “propondré que se hagan salidas recreativas, de deporte, uso de veredas para la gastronomía, culto en lugares abiertos y cerrar algunas calles al lado de senderos aeróbicos". "Todo con protocolo y supeditado a la evolución de los contagios y la ocupación de camas”, aclaró.

“Nosotros no lo vemos así, no empujamos o fomentamos a la gente para que salga a correr por la plaza, o a andar en bicicleta. Sabemos que cuesta porque son más de 130 días de cuarentena, pero estamos en el territorio y vemos la realidad", contrapuso Secco. Además agregó que "todos estamos haciendo esfuerzos y hay algunos que no se bancan la presión de la gente, pero tenemos que tomar las decisiones necesarias y tener la cabeza pensando qué es lo mejor para los ciudadanos. No podemos proponer cosas que después nos jueguen en contra y que colapsen los hospitales”.

Con respecto a la ocupación de camas en Tres de Febrero, Valenzuela indicó que “está estable". Luego comentó que "el jueves pasado inauguramos el hospital modular de Martín Coronado que realizó el Ministerio de Obras Públicas de Nación, y agregamos 38 camas". El intendente destacó el trabajo mancomunado con los gobiernos de Provincia y Nación. “Estamos articulando bien con ambos. El mejor ejemplo fue la apertura del modular, donde estuve junto a los dos ministros de Salud --Ginés González García de Nación y Daniel Gollan de Provincia-- el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, los directores de los hospitales y la secretaria de Salud municipal", afirmó.

Informe: Melisa Molina