“Room 104”: el cuarto infinito multicolor

Los hermanos Duplass comienzan a realizar el checkout de Room 104, la particular serie de antología que concibieron para HBO. Este viernes a las 23.30 se emitirá el primer episodio de su cuarta y última temporada (también estará disponible en HBO GO) que sigue el mantra de “espacio limitado e infinitas posibilidades”. Es decir, un cuarto de hotel como marco y abono para diferentes tramas, elencos, estilos, verosímil y formatos (probaron incluso con el found footage, la danza contemporánea y el documental apócrifo). El huésped, constreñido a unos pocos metros cuadrados, se somete a una situación extraordinaria mientras el espectador se vuelve cómplice y voyeur de la misma. “Solemos decir que su verdadero género es el agnosticismo, un poco como la frase de Forrest Gump y la caja de chocolates: nunca sabés que te va a tocar”, asegura Mark Duplass en una conferencia vía zoom de la que participó PáginaI12.

La caleidoscópica docena final de episodios renueva esa gama difusa de narrativas y suman a un luchador de catch en trance existencial, una fiesta de la espuma, una sitcom y su primer capítulo animado. El resultado integral es manifiestamente ecléctico aunque cercano al espíritu mumblecore, la producción expeditiva, el bajo presupuesto y la extravagancia que es marca de fábrica de su productora (chequear la serie Togetherness, largometrajes como The One I Love o el documental Wild Wild Country). “Aún tengo mi fuego en mi estómago, y podría seguir por una quinta o sexta temporada en HBO o en otra señal, podría hacerla en un programa de radio o una obra de teatro”, se ilusiona Duplass.

Si bien en numerosas ocasiones cedieron el lugar a “nuevas voces” creativas, en el capítulo de apertura el menor del dúo se hizo cargo del protagónico, la dirección, el libreto y hasta de la música. Aquí encarna a Graham Husker, una mítica estrella de folkrock que ofrece un recital íntimo a cinco seguidores extremos. “Fue mi posibilidad de contar una historia de las raras. Y fue bueno poder contar con tanto apoyo porque al hacer tantas cosas es muy fácil perder la objetividad. Siempre me interesó saber qué es lo que pasa con estos músicos que hacen un disco y luego desaparecen. Un poco como la historia del documental Searching for Sugar Man. Y también me fascina la figura del fan como un vampiro que quieren chupar el alma de estas celebridades sin importarles realmente sus sentimientos. Creo que salió un capítulo peculiar, gracioso y loco”, describe Duplass y lo dicho podría aplicarse a la mayoría de los episodios.

En una época prodigiosa para el formato de antología, Room 104 ofreció una de sus vetas más originales. Es un cubo de Rubik audiovisual, de reglas espaciales muy claras, con la cohesión que brinda el factor sorpresa y una duración que nunca sobrepasa la media hora. Pero hay algo más. “Cuando viajamos y estamos en un cuarto de hotel, estemos solos o acompañados, hay un elemento universal y es la chance de ser un poco diferentes y probar algo nuevo. Si uno presta atención, en estas ocasiones uno se sale de la norma, come algo diferente, vas a tomar un trago o dos más de los que acostumbrás en tu casa, te vas a duchar distinto y hasta vas a prestar atención al piso. Esta apertura hacia tu propio interior, en mi opinión, suele ser más oscura, disuelta, maquiavélica y extraña. Consciente o inconscientemente uno reconoce que ese elemento está allí y el cuarto es una manera hiperbólica de expresarlo, de meterle duro. Probar con una versión sin restricciones de vos mismo”, cierra Duplass.

Programados

* La showrunner de Grey’s Anatomy anticipó que la próxima temporada de la serie incluirá la temática del coronavirus. “Vamos a abordar esta pandemia con seguridad. No hay forma de ser un programa médico de larga duración y no contar la historia médica de nuestras vidas “, señaló Krista Vernoff quien además contó que han contactado a médicos que han estado en la primera línea del brote. La entrega original de la ABC y creada por Shonda Rhimes aún no tiene fecha oficial de retorno a la pantalla.

* Habrá segunda temporada para el thriller chileno La Jauría (Amazon Prime Video). Su primera temporada sigue la desaparición de una adolescente de una escuela católica de Santiago y la investigación de un escuadrón especializado en cuestiones de género. Su continuación retomará algunas cuestiones que quedaron sin zanjar y ahondará en el caldo político y social del otro lado de la cordillera. Lucía Puenzo seguirá al mando del proyecto.

* Flow incluirá dentro de su portfolio digital nuevos contenidos de BBC Studios. Desde agosto podrán verse policiales -We Hunt Together, Traces-, una ficción protagonizada por Idris Elba- Five by Five-, y la comedia gamer Dead Pixels. Otros puntos altos de la comitiva brit serán los documentales Icons (personalidades del siglo XX) y Once Upon a Time In Iraq, una mirada que examina a fondo el conflicto bélico.

El personaje:

Tom Manson de Falling Skies (Noah Wyle). Profesor universitario cuyo conocimiento de Historia lo pondrá al frente de la lucha contra extraterrestres. Al final termina como presidente de lo que queda de los Estados Unidos. Un hombre ordinario en situaciones extraordinarias y, cabe agregar, con un gran corte de pelo dado el apocalipsis.