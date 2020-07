ComicCon: cuando la cultura pop se queda en casa

“Trailer Con” es un modo –un poco malicioso - de referirse a las ComicCon de San Diego y de Nueva York, que pasaron de ser encuentros bien comiqueros a escenarios de anuncios televisivos y cinematográficos para toda la producción audiovisual vinculada a la cultura pop. En pandemia, el mote tiene aún más relevancia. ComicCon trasladó su edición a internet como “ComicCon @ home” y esto agudizó la tendencia. Porque es cierto que hubo paneles dedicados al cómic, y que hubo venta por e-commerce, pero casi toda la atención estuvo centrada en los anuncios vinculados a películas y series –de tv y streaming- que se sucedieron de miércoles a domingo. Se anunciaron reprogramaciones, postergaciones (Disney lideró aquí), cancelaciones y –lo más interesante- novedades.



Entre las novedades más destacables figuran algunos trailers, como el de Lovecraft Country, una serie que llegará pronto a HBO. Eso sí: quienes rehuyen de los spoilers harán bien en no buscarlo en Youtube, pues se ve un poquito de Cthulhu allí. El terror no se queda ahí y la pantalla lo tendrá en abundancia. Marvel lanzará una serie de ese género en Hulu, que se llamará Helstrom. Y por lo que se puede ver, la eternamente postergada The New Mutants (Fox, ahora también de Marvel), con Maesie Williams, anticipó su primera escena. No sólo eso, también anunciaron una (nueva) fecha de estreno: 28 de agosto. Falta apenas un mes para eso y anotarlo en el calendario suena a un exceso de optimismo, pero existe la posibilidad, aún no confirmada, de que se estrene directamente por streaming.

Otra cosa que sucederá en un mes es el lanzamiento del esperado corte del director de Justice League, de Zack Snyder. Este fin de semana Snyder anunció que no usaría nada de lo hecho por Josh Wheedon cuando este se hizo cargo de su rol. El film arrastra una controversia –hasta ahora mero ejercicio especulativo - sobre cómo hubiera sido si Snyder no hubiera tenido que correrse de su función. Un controversia tan intensa como el traje negro de Superman. HBO Max resolverá la incógnita en un mes, pero aun no informó si como serie o largometraje.

Quienes siguen el “universo Berlanti”, es decir, a los héroes de DC Comics para TV (Flash, Supergirl, Stargirl y otros) pueden respirar tranquilos: la producción espera volver a filmar estas series en su set de Vancouver, Canadá, también hacia finales de agosto..

Además, hubo anticipos de la quinta temporada de Rick and Morty, se confirmó la reprogramación del final de la décima temporada de The Walking Dead para el 4 de octubre (se agregaron seis capítulos) y quienes se conectaron a tiempo pudieron ver un anticipo de World Beyond, un nuevo spin-off de la franquicia. Otro spin off, pero de Vikings, se llamará Vikings: valhalla. La novedad con este es que ya no formará parte de History Channel, sino que se mudará a Netflix. La competencia, Amazon, por su parte, anunció que renovará The Boys con una segunda temporada. Y si la primera se hizo cargo del movimiento #MeToo, esta nueva entrega se centrará en los problemas de racismo y supremacía blanca en la sociedad norteamericana.

En otras líneas, hubo dos anuncios interesantes para los veteranos del ñoñaje: se anticiparon algunas nimiedades del regreso de Bill & Ted, esa comedia de viajes temporales con Keanu Reves (en la que los personajes ya son buenos veteranos) y una película con actores de MegaMan, el protagonista de la larga serie de videojuegos de los ‘80 y ’90, que recordará casi cualquiera que haya tenido al menos un Family Game en sus manos.

Yendo a lo estrictamente comiquero, es interesante observar el devenir de los famosos premios Eisner (mal llamados “el Oscar de los cómics”). Si en los últimos años a Marvel y DC les costaba más y más mantener el liderazgo de las estatuillas, esta entrega dejó en claro que hay un nuevo paradigma en ciernes: apenas se llevaron premios menores y por rubros técnicos. Sus autores prestigiosos, cuando ganaron, fue por su trabajo independiente. De las editoriales especializadas, Dark Horse fue la más premiada (cinco estatuillas), y aparecieron fuertemente las generalistas, que de un tiempo a esta parte están publicando mucho y en un circuito más amplio que el de las comiquerías. Este último estaba dominado por la distribuidora Diamond, que capotó con la pandemia y la pérdida de los contratos (casi leoninos) de exclusividad con los distintos sellos. Mientras en el imaginario mundial DC y Marvel siguen dominando, en buena medida gracias al impacto de sus producciones audiovisuales, algo está cambiando en su mercado, que redunda en ofertas de calidad y diversidad temática y estilística.

Finalmente, vale señalar la iniciativa ComicCon Museum (https://www.comic-con.org/museumathome/2020/comic-con-museumhome), que habilitó desde dossiers sobre artistas y personajes latinos o gays hasta tutoriales para armar maquetas de elementos icónicos, como el X-Wing de Star Wars o el escudo del Capitán América. Un modo de, a falta de stand de merchandising, tener algo de esa parafernalia en casa.