Como la mamá de Julieta, ¡estamos desgarradas! En el contexto de la pandemia, el patriarcado nos está matando. Es la oportunidad de matar a las niñas, adolescentes y mujeres adultas. Solas o sin contención. Violentadas en aislamiento. Secuestradas a la luz del día. No hay límites para los femicidas. ¡Gritamos con indignación paren de matarnos! ¡El patriarcado quiere disciplinarnos!

¿Qué pasa que Santa Fe acumula femicidios, que se naturalizan? 18 femicidios en lo que va del año. 13 femicidios durante la pandemia. Cifras que deshumanizan. Son mujeres con nombre y apellido. Algunas historias desgarradoras.

¿Qué pasó? No es inédito, no es un virus, no hay vacuna. Es una cuestión cultural. El patriarcado nos mata. Las únicas respuestas son políticas publicas para desarticular los estereotipos de género que nos encasillan como objetos, propiedad de varones que acosan, golpean, violan, hasta matarnos.

Los niños no nacen violentos, se hacen violentos en una sociedad donde atacar a las mujeres está naturalizado, aceptado y silenciado. ¡Esto implica campañas de prevención! ¿Qué cosas no pasaron, no se hicieron, para que lleguemos a esta grave vulneración de los derechos humanos de las mujeres?

Políticas públicas insuficientes, imbricadas en la maraña burocrática, sin presupuestos adecuados. No se hacen seguimientos de las denuncias y del cumplimiento de las medidas de distanciamiento. Campañas de prevención inexistentes. ¿Qué pasa con la Ley Micaela, con ESI, Juicios aletargados?

Las Mujeres exigimos consideración. Que llamen a los femicidios como tales, que el Estado llegue antes y a todos los los rincones de la provincia. El femicidio es la punta del iceberg de miles de mujeres que cotidianamente son vulneradas, atacadas, distintas formas de violencia hacia la mujer. El Ni Una Menos se embanderó con el nombre de Chiara Páez. Siguieron otras. Muchas otras. Exigimos políticas públicas. Exigimos la emergencia en violencia hacia la mujer.

Generar Santa Fe