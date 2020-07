Marco Ruben no da señales sobre su futuro

"Si Marco (Ruben) no sigue vamos a buscar a otro delantero, pero esperamos su respuesta", reconoció el secretario de Central, Guilllermo Hanono. El ídolo canaya no da señales sobre su futuro profesional y en Arroyito se preocupan por la relevancia que tiene para el plantel. No hay negociación abierta con otro jugador pero la fecha límite que se espera el llamado de Ruben será el día que el plantel vuelva a los entrenamientos, en la primera quincena de agosto.

"Esperamos la respuesta de Marco para definir el plantel porque, más allá de que necesitamos hacer una venta, si él no sigue vamos a tener que destinar una parte del presupuesto a buscar otro delantero", admitió Hanono.

Los directivos intentan conseguir de Ruben alguna señal sobre su decisión de seguir jugando o bien anunciar su retiro. Pero por ahora no hay determinación y ante la insistencia el que salió a responder fue el representante del goleador, Andrés Miranda: "Nosotros ya los liberamos a los dirigentes para que puedan buscar otro jugador, si después Marco decide seguir y ellos aceptan, buenísimo".

"Marco no especula con nada. El es blanco o negro. Acá no se trata de un peso más o un peso menos, sino de una decisión muy personal sobre si sigue con su carrera o no porque este parate lo afectó. Tampoco hay una especulación con otras ofertas. El pidió esperar a tener una fecha cierta de la vuelta del fútbol para decidir si sigue jugando o no. Por eso, no hay medias tintas: es Central o su casa", afirmó el representante del jugador.

Cristian González no quiere pensar en un reemplazo para Ruben. Está dispuesto a esperar la decisión del jugador. Pero la fecha límite será cuando el plantel retome los entrenamientos. Es improbable que el Ministerio de Salud de Nación habilite las prácticas para el lunes que viene. Hoy la posibilidad es comenzar a entrenar el lunes 10 o bien el 17. Ruben deberá dar a conocer su decisión antes. "Creo que la respuesta va a estar cuando se confirme la fecha que se puede volver a entrenar. Y quizá esta semana se conozca en Buenos Aires cuando los equipos retoman las prácticas con el protocolo sanitario que se presentó en la Asociación del Fútbol Argentino", confió un colaborador de la dirigencia.

Mientras esperan por la palabra del ídolo, no hay ninguna negociación abierta para traer un delantero en su reemplazo. Quedó descartada la vuelta de Milton Caraglio porque el ex canaya renovó contrato con Cruz Azul de México, donde atraviesa un buen momento y es el goleaador titular. Caraglio tiene opción de salida a fin de año y ahí se revisará su situación. El jugador anticipó que cuando se desvincule de Cruz Azul volverá a Central. Y mientras espera por su retorno, el delantero hizo un aporte económico a la institución para comprar alimentos que serán utilizados para asistir a los merenderos Arco Iris Auriazul llevados adelante por el Área Social y las Ollas Populares de las Peñas Canallas.