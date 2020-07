Alfredo Cornejo lo quiere a Mauricio Macri en Cambiemos pero en silencio

Alfredo Cornejo no para de decirlo: el tiempo de Mauricio Macri ya pasó. Solo falta que cante: "Macri ya fue". En plan de construir una candidatura presidencial para 2023, el titular de la UCR ya dio a entender varias veces que el expresidente debería retirarse. El fin de semana que pasó lo repitió: "Las apariciones de Macri fundamentan el fanatismo y legitiman al kirchnerismo". En otros tiempos, había elogiado la capacidad del exmandatario de quedarse callado. Más claro, imposible. Mientras va posicionándose en la agenda nacional, Cornejo mantiene buen diálogo con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, pese a que ambos podrían terminar compitiendo en 2023 por la candidatura a presidente. En principio, es probable que Cornejo comience el año que viene con una candidatura a senador por Mendoza.

El exgobernador mendocino hace tiempo que viene levantando el perfil en medios de comunicación. Su intención, si bien nunca la hizo explícita, es construir una candidatura a presidente para 2023 por el radicalismo y dentro de Juntos por el Cambio. Cornejo imagina una interna donde tal vez tenga que competir con Larreta por el PRO, si es que la UCR no termina optando por Martín Lousteau como candidato propio.



En su diversas apariciones públicas, Cornejo no deja de manifestar que le gustaría un Macri retirado a un lugar simbólico u honorífico. O, por lo menos, que siga en silencio. Hace unos meses lo elogió por quedarse callado. Dijo que con eso constribuía a la unidad del espacio opositor. En un reportaje en Perfil, fue más explícito: "Las apariciones de Macri fundamentan buena parte del fanatismo y de la legitimidad del kirchnerismo. Es probable que Mauricio no contribuya en este tiempo al fortalecimiento de la coalición, pero sí contribuye estando dentro de la misma. Esa sería la medida justa", aseguró. En síntesis: adentro del espacio, pero callado. No es la primera vez que lo dice: ya había asegurado que Macri "no tiene margen para volver a ser candidato".



Cornejo, además de aclarar que no son amigos con Macri, recordó las críticas que le hizo al ex presidente cuando todavía estaba en funciones, sobre todo en torno al esquema tarifario, pero también sobre cómo funcionaba la coalición. "No veo incoherencia en mi planteo, al contrario, Los incoherentes son los que eran chupamedias de Mauricio y hoy toman distancia", lanzó. "Fui crítico y lo que debatía es lo mismo, en términos estructurales, que planteo hoy", afirmó.

Además de jubilarlo a Macri en cada oportunidad que tiene, Cornejo viene levantando su perfil con otras apariciones. La más sonora fue cuando mencionó la posibilidad de que Mendoza se independice de la Argentina. “Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente. No me gusta separarnos de la Nación, pero ellos están obligando a Mendoza a autoafirmarse en sus propios valores e identidades”, aseguró. Luego aclaró que la Constitución no permitía algo así, pero le sirvió para hacer un raid por distintos medios.



En su entorno, indican que además de levantar en perfil, viene construyendo en silencio. "Habla con todos, incluso recibió un llamado de Eduardo Duhalde", comentaban. Con Larreta, en particular, señalan que tiene buen diálogo, pese a que ya lo cuestionó por su cercanía con Alberto Fernández. Se sabe: Cornejo se viene posicionando como un opositor duro. De hecho, firmó la carta sobre el asesinato de Fabián Gutiérrez que luego le produjo a Patricia Bullrich una interna feroz dentro del PRO. Y Cornejo también cuestionó que continuara la cuarentena estricta. Desde ese perfil, busca diferenciarse de Larreta. "A Horacio no tenemos miedo de competirle en unas PASO. Y Macri ya tuvo su tiempo", comentan cerca de Cornejo.



Otros en el radicalismo son escépticos con respecto a una candidatura presidencial de Cornejo. "Mide 20 o 30 puntos de imagen positiva. Todavía le falta un siglo para una candidatura presidencial", indican. En cambio, se entusiasman con la posibilidad de que el senador Martín Lousteau mida a nivel nacional. Hace un tiempo, lo consideraban como candidato a jefe de Gobierno de nuevo. Y Larreta no tiene una sucesión clara, así que habrá que ver qué se define finalmente para Juntos por el Cambio porteño. En el radicalsimo a Cornejo lo ven como candidato a senador. "Lo va a jubilar a Julio Cobos", imaginan.



Cornejo, en tanto, mantiene cierta distancia con Elisa Carrió, la tercera integrante de Juntos por el Cambio. La dirigente se mostró más cerca de Larreta, pero en los últimos tiempos comenzó a marcarle que debía despegarse de la estrategia de Axel Kicillof ante la pandemia. Eso sí, en algo están de acuerdo Larreta y Cornejo: los dos creen que Macri debe pasar a retiro. Y no ser candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires en 2021. Una posibilidad que sigue latente.