Barcelona piensa en la Champions mientras explota el conflicto con Arthur

Barcelona, con Lionel Messi a la cabeza, retomó este martes los entrenamientos en el campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, luego de un breve período de descanso tras haber concluído la Liga de España que ganó Real Madrid.

Messi, quien retornó de unas mini vacaciones en Ibiza junto a su esposa Antonella, sus tres hijos, más el uruguayo Luis Suárez y su familia, estuvo por la mañana en las prácticas de Barcelona, que se prepara para el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra Napoli, programado para el 8 de agosto en el Camp Nou.



Luego de someterse a los testeos y dar negativo de coronavirus, los futbolistas y cuerpo técnico del plantel azulgrana volvieron al trabajo en la Ciutat Esportiva. El único jugador que no se presentó fue Arthur Melo, quien decidió irse a Brasil tras finalizar la Liga (ver aparte).

La gran novedad fue el regreso del francés Osumane Dembélé, lesionado desde febrero. Además, sus compatriotas Antoine Griezmann y Clement Lenglet hicieron trabajos específicos sobre el campo y se espera que se recuperen de algunas molestias físicas para llegar bien al encuentro contra Napoli.



El equipo dirigido por Quique Setién, que perdió La Liga española en las fechas finales al no poder alcanzar a Real Madrid, igualó 1-1 en el partido de ida ante los italianos a domicilio. Si Barcelona pasa de ronda, deberá viajar a Portugal, sede única de la fase final de la Champions.

El 14 de agosto, por los cuartos de final y en un único partido, el vencedor de Barcelona-Napoli se cruzará con el ganador de Bayern Múnich-Chelsea (la ida fue goleada de los alemanes por 3-0 en Londres). Las semifinales de la Champions están programadas para 18 y 19, mientras que el 23 se celebrará la final en Lisboa.

El mediocampista prófugo



"No tiene intención de regresar", confesó un allegado a Arthur a la agencia española EFE. El brasileño estaba citado el lunes para someterse a unas pruebas de la covid-19 antes del regreso a los entrenamientos previsto para este martes, pero tampoco se ha presentado.

Desde el entorno del jugador trascendió que la decisión se basa en que Quique Setién, entrenador del Barcelona, le había comunicado que no iba a jugar más con el Barça en lo poco que le queda de vínculo, ya que fue transferido a Juventus, pero no se puede sumar al elenco italiano hasta que finalice la actual edición de la Champions League, después del 1 de septiembre.

"En el fondo todo es una cuestión de dignidad", aseguran desde el entorno del futbolista, quien se siente menospreciado ya que después de firmar con el Juventus ha seguido "trabajando duro", pero desde entonces no ha jugado ni un minuto.

La idea de Arthur es llegar a un acuerdo para finalizar la relación contractual con el Barça, un mes antes de que venza la misma, porque sabe que "no va a volver a jugar" con la camiseta azulgrana, algo que le duele especialmente al jugador brasileño, que hubiera querido despedirse de alguna manera.

En tanto, la versión del club, es antagónica. "Nos comunicó que no venía, que se quedaba en Brasil y le recordamos que no tenía permiso y que tenía que incorporarse inmediatamente. Si no vuelve, se le abrirá un expediente disciplinario", aseguraron desde la institución catalana.



En Barcelona se tiene la sospecha de que desde que firmó por el Juventus, Arthur no ha querido arriesgarse a sufrir una lesión y por eso apenas ha participado. Se recuerda que se perdió el partido ante el Valladolid (fecha 36) a causa de una amigdalitis, el encuentro ante el Alavés (38) por molestias en el tobillo y que jugó en Vigo (32) "de mala gana". Aquel fue su último partido, ingresando sobre el final para disputar sólo 4 minutos.



Ahora el problema está en que Arthur quiere rescindir el contrato mientras el Barça no está dispuesto a llegar a ningún acuerdo en este sentido. Desde el club recuerdan que el bosnio Miralem Pjanic, el jugador de Juventus que ha fichado para los catalanes como parte de la transferencia de Arthur y que sumará a partir del 1 de septiembre, sigue jugando con normalidad.



Además, para el partido ante Napoli, Setién tiene las bajas de Sergi Busquets y Arturo Vidal por sanción y sólo disponibles como mediocampistas centrales a de Jong, Rakitic, Sergi Roberto y Riqui Puig.