Trasante

Manifestamos nuestro repudio y nuestra preocupación frente al asesinato del ex concejal de la ciudad de Rosario y pastor Eduardo Trasante, ocurrido en su propio domicilio. Trasante desarrolló una incansable lucha por justicia y contra la violencia en la ciudad de Rosario. Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares, amigos y compañeros, y nos sumamos al pedido de esclarecimiento y justicia frente a lo ocurrido. Su asesinato constituye un hecho de extrema gravedad política, social e institucional; muestra otra vez la cara más terrible e injusta de nuestra ciudad, frente a la que no podemos quedarnos de brazos cruzados. El crimen de Eduardo Trasante no debe quedar impune.

Federico Gayoso

Secretario general de COAD

Carreras

Acompañamos desde el corazón a todos los ciudadanos de Carreras y a su valiente Presidente Comunal, Armando De Nenne, que administró la situación adversa con hidalguía, al igual que el comité de emergencias. Los casos positivos que asumieron con responsabilidad y con orden y criterio, hoy se vuelve a la nueva “normalidad” en ese localidad.

Gabriel Real

Diputado Provincial PDP