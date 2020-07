Sevilla y Betis lo buscan a Lucas Biglia

El volante argentino Lucas Biglia está en la mira del Sevilla y el Betis de España, equipos andaluces que ya habrían tenido contacto con el futbolista que quedará libre del Milan de Italia el próximo fin de semana.



Según la página web de Sky Sports tanto Betis como Sevilla habrían mantenido contactos con el agente de Biglia, para conocer su interés de jugar en la Liga de España.



Sevilla, equipo en el que juegan los argentinos Ever Banega, Lucas Ocampos y Franco Vázquez, ya está clasificado para la fase de grupos de la próxima Champions League.



Betis, con el chileno Manuel Pellegrini como flamante entrenador y con el argentino Guido Pizarro como uno de sus puntales, tiene en cambio el objetivo de mejorar su magra actuación en la Liga de España, en la que se ubicó 15to. entre 20 equipos.



Biglia, de 34 años, desestimó una oferta de Independiente y también es mencionado como posible fichaje del Anderlecht de Bruselas, en donde ya jugó en entre 2006 y 2013 y fue el único equipo en el ganó títulos: cinco ligas locales, una Copa y tres Supercopas de Bélgica.



En selecciones argentinas obtuvo el Sudamericano Sub 17 en 2003, en Bolivia, y el Mundial Sub 20 en 2005, en Países Bajos. Se inició en Argentinos Juniors y también jugó en Independiente y Lazio, además de jugar con la Selección Argentina los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.