Fijaron fecha para indagar al ex juez Lona 

El juez federal Julio Bavio citó para el 6 de agosto al ex juez federal Ricardo Lona a prestar declaración indagatoria en la Causa 627 o Lona Residual, en la que se investigan crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 73 personas cometidos en el marco del terrorismo estatal.

La indagatoria fue prevista para las 11 del jueves 6 de agosto y se hará vía videoconferencia vía Skype desde su domicilio particular, donde cumple prisión domiciliaria.

La convocatoria a audiencia se decidió luego de que el propio acusado pidiera, el pasado 22 de julio, que se llevara a cabo este acto procesal, tras desistir de una junta médica solicitad anteriormente.

Pese a este desestimiento, "considerando sus antecedentes médicos y su avanzada edad", el juez dispuso que se garantice la asistencia del servicio de emergencias del SAMEC, ante cualquier eventualidad.

La indagatoria a Lona se iba a hacer inicialmente el 11 de marzo último, pero esa audiencia se suspendió porque el ex magistrado presentó un certificado médico aduciendo que no se encontraba en condiciones. Desde entonces el proceso fue en idas y vueltas sobre lo mismo, hasta la fijación de una nueva fecha para la indagatoria.



Esta causa se inició en 2005 a instancias de la Fiscalía Federal de Salta, que le atribuye al ex juex participación en los delitos de “homicidio agravado, tormentos agravados, privación abusiva de la libertad agravada, allanamiento ilegal, lesiones, violación agravada, prevaricato, omisión de promover la persecución y represión de los presuntos autores de tales ilícitos, omitir, retardar y/o rehusar hacer cesar una detención ilegal o dar cuenta” de ella, ilícitos perpetrados en perjuicio de 73 personas durante los años de terror de la última dictadura cívico militar.

Entonces Lona era el único juez federal en la provincia. Organismos de derechos humanos y ex detenidos políticos vienen señalando su participación en los actos criminales cometidos en la dictadura. En el Juicio por la Verdad en Salta y en los debates orales realizados varios testigos han contado que el ex magistrado enviaba sistemáticamente a archivo las denuncias sobre maltratos, vejámenes, torturas y desapariciones, o hacía un bollo con los recursos de amparo y los tiraba al cesto de basura.

Lona ya cuenta con una condena a 15 años por no haber investigado el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone. Además, está procesado como partícipe del asesinato de once detenidos políticos en la Masacre de Palomitas, causa que se tramita por escrito y encuentra en su etapa final.