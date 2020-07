"La leche debería bajar, pero no va a pasar"

"La leche debería bajar de precio, aunque sabemos que eso no va a pasar. Para el productor, esto no implica cambios", aseguró Marcelo Aimar, secretario general de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe. En una línea similar, el gobierno ratificó que espera que no haya cambios en el precio final de la leche a partir de la propuesta para modificar el esquema del IVA para la venta final. La medida tendrá un costo fiscal de 1800 millones de pesos.

Junto con el proyecto de ley de enmienda presupuestaria para 2020, el gobierno busca modificar el esquema del IVA en la venta final de leche. El primer punto de relevancia para desanudar la polémica sobre el impacto de esta decisión es definir que la leche que antes estaba exenta y que ahora pagaría un 10,5 por ciento no tiene participación relevante de mercado. “La leche que no tiene aditivado no existe en la góndola”, confirmó a este diario Aimar. La misma afirmación realizaron a este diario desde las cadenas de supermercados.



Hay una discusión válida acerca de en qué medida los aditivos son meramente estrategias comerciales de parte de la industria para vender la leche más cara. Pero lo cierto es que prácticamente toda la leche que se consume en las góndolas actualmente tiene aditivos.

La leche sin aditivos está exenta de IVA solamente en la etapa de la comercialización, no así en el resto de la cadena, que sí paga el 21 por ciento. En estos casos el precio final termina incluyendo el costo del IVA aunque no discriminado. Con los cambios propuestos, el precio final de la leche sin aditivos con IVA al 10,5 por ciento teóricamente no debería subir, ya que ahora el comerciante puede discriminar en el precio parte del costo del IVA, aunque la experiencia histórica marca que es probable que el comerciante aproveche y remarque los precios.

Las leches con aditivos, mayoritarias en el mercado, pagan actualmente 21 por ciento de IVA a lo largo de toda la cadena de producción. Esa alícuota ahora bajaría al 10,5 por ciento para la comercialización. En este punto es importante recordar que el 16 de agosto del año pasado el gobierno de Mauricio Macri redujo a cero la alícuota del IVA de los productos de la canasta básica, una medida temporaria que regiría hasta el 31 de diciembre. El resultado inmediato fue que los precios subieron pero menos de lo esperado.

El 31 de diciembre de 2019, el nuevo gobierno repuso el IVA a los alimentos aunque diseñó un esquema de subas escalonadas en el precio al consumidor, distribuyendo los costos entre sectores y postergando el impacto en el tiempo. Desde principios de año el gobierno había acordado con los supermercados compensar el 10,5 por ciento del IVA para que las leches no suban de precio, ya que la otra mitad del IVA la absorberían esos comercios. Esas compensaciones todavía no se pagaron.

Con la nueva alícuota del 10,5 por ciento, el gobierno dejaría de compensar. El comercio tendría estructuralmente IVA a favor por la diferencia entre la compra al 21 por ciento y la venta al 10,5 por ciento. Por fuera de los supermercados, en los comercios de barrio, almacenes y supermercados chinos, la leche venía tributando un 21 por ciento, sin promesas de compensaciones, y ahora bajaría al 10,5

Con la reducción de la alícuota, la teoría dice que los precios podrían bajar pero la realidad es que los precios no suelen bajar. Pero además están las compensaciones de por medio y también rige un esquema de precios máximos. El gobierno calcula que la medida tiene un costo fiscal de 1800 millones de pesos anuales, lo cual se explica porque el impacto fiscal negativo de la la baja de la alícuota en leches aditivadas evidentemente es muy superior al impacto positivo que podría tener la suba en leches no aditivadas.