El Concejo Municipal aprobó en la sesión de ayer un proyecto presentado por Ciudad Futura, que lleva la firma de casi todos los bloques, mediante el cual se crea la “Comisión de seguimiento por el crimen de Eduardo Trasante” cuyos objetivos principales son garantizar la agilidad y transparencia de la causa judicial para que no haya impunidad y asistir a la familia para una reparación integral según prevén los marcos normativos nacionales y locales.

“La creación de la comisión es la respuesta a la gravedad institucional que tiene este crimen. Es la muestra que acá se pasó un límite, no porque algunas vidas valgan más que otras sino porque matar a una persona pública, a un líder social que peleaba por justicia, a un ex concejal, es un mensaje que alguien quiso dar. Eso es lo que queremos saber cuando decimos ¿quién mató a Trasante”, expresó la concejala Caren Tepp. Y agregó: “No nos vamos a conformar con saber quién apretó el gatillo, no van a cerrar el tema con dos culpables materiales que pueden ser cualquiera, queremos ir hasta el fondo, porque el problema acá es sistémico, es el sistema el que está corrupto, podrido y no sólo permite sino que necesita estos niveles de violencia e impunidad”.

A 15 días del brutal asesinato del ex concejal Trasante, la semana próxima se pondrá en funcionamiento la comisión especial que estará compuesta por siete miembros, uno por cada interbloque. En la primera sesión de la comisión se fijarán las pautas de funcionamiento y las primeras medidas a adoptar.

Para los autores del proyecto, que se esclarezca el crimen de Trasante no es solo una cuestión de justicia sino que tiene que ver con el modelo de ciudad se está imponiendo en Rosario. “Esta no es una medida aislada que proponemos en el Concejo a raíz de que este crimen nos toca tan de cerca. En enero, en pleno receso cuando nos acostumbrábamos a ver en los diarios que mataban a una persona por día, convocamos a todas las fuerzas vivas de la ciudad para que nos pongamos a debatir en serio y sin mezquindades qué hacer con la violencia, porque así no se puede vivir más. La jornada se llamó mafias o democracia porque ese es el dramatismo del momento que vivimos. Si no reaccionamos ahora ¿cuándo lo vamos a hacer? Se nos va demasiada vida pidiendo justicia por tanta muerte”, finalizó Tepp.

El proyecto fue respaldado por todas las fuerzas políticas a excepción de Cambiemos y Juntos Por el Cambio, los dos bloques del macrismo en Rosario.