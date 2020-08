Inevitables

TEATRO

Fiebre guacha

El teatro como el embrollo que lo maltrae. Pibes en las calles que desbordan de calor, entre los afectos se encienden las fortalezas. El encuentro que transgrede, pregunta y destierran lo que ata, esclavisa y moraliza. La sensibilidad tiene valor político. Proyecto teatral multidisciplinar que vincula música, artes visuales y comunicación, se trata de una apuesta a las producciones colaborativas con las redes afectivas, una intersección de lo metodológico y lo sensible. Coproducida con DocumenA/ Escénica, cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro. Esta obra recibió el tercer premio Municipal a la Dramaturgia Cordobesa 2018. Fue seleccionada para participar de la 34° Fiesta Provincial del Teatro. Con Pablo Huespe y Luis Ramírez.

Hoy a las 19.45, a través de timbre4.com. A la gorra virtual.

Deseos inquietos

En ocasión de su aniversario, el grupo Bigolates de Chocote presenta distintas situaciones y escenarios que son acompañados por propuestas musicales y visuales. Rock, pop, chacarera, cumbias y cuartetos se combinan con coreografías y sorprendentes muñecos, en una invitación a desplegar la imaginación como parte de una aventura colectiva. Formado por actores, músicos, titiriteros, clowns y compositores, el grupo ha desarrollado una identidad singular a través de sus creaciones escénico-musicales donde proponen un encuentro lúdico entre adultos y niños. Esta obra para todo público se presentó originalmente en la sala Orestes Caviglia del Cervantes durante la temporada 2017, y su registro se puede ver a través del sitio del Teatro, hasta el sábado 8. Con Verónica Belloni, Patricio Famulari, Adriana Paula García y María Marcela Herrera.

Disponible a través de Cervantes Online

MÚSICA

Hate for sale

Cuatro años después de Alone, casi un álbum solista de su líder Chrissie Hynde, los Pretenders han vuelto a ser un grupo. Ese es al menos el sonido que se escucha en esta producción de Stephen Street --el hombre que trajo de regreso, por ejemplo, a Blur--, que por primera vez registra en un estudio al grupo con el que Hynde viene girando desde 2005, y que incluye a otro Pretenders original, el baterista Martin Chambers. A pesar de sus cuatro décadas de historia y su sitio en el Hall de la Fama del Rock’n’Roll, Pretenders en realidad ha terminado siendo una vidriera para su cantante, como lo demuestra que pese a su largo recorrido apenas si tienen una decena de discos en su haber. Pero esta vez Hynde dividió claramente la hacienda: el año pasado editó un disco de covers con un grupo de jazz, y ahora es el turno de los Pretenders, con un trabajo que honra su historia.

5

Fascinante quinto trabajo del dúo José Unidos, integrado por Lucas Colonna y Matías Bollinger, que sorprendió con el sonido dark y post-punk de su debut, Administración (2013). Siete años más tarde, su búsqueda sonora ha pasado a ser elegante ademas de oscura, centrada en la orquestación de las canciones, a las que suman el aporte de un ensamble de cuerdas de cuatro piezas conducido por el prestigioso cellista Julián Gándara. Grabado en una estancia patagónica y el histórico estudio Ion a mediados del año pasado, el resultado es un álbum ambicioso de pop barroco, con espíritu punk pero sofisticado, aunque no exento de la sencillez de un proto-hit de pop a secas como “Los brindis”, una línea directa con los temas más accesibles de aquel lejano debut, como “Un crucero”. Además de sonar en las plataformas online, el grupo ha publicado este nuevo disco en una hermosa edición en vinilo.

ONLINE

El reto del beso

Creada y escrita por los brasileños Esmir Filho y Juliana Rojas (codirectora del notable largometraje Los buenos modales, disponible en Mubi), esta miniserie en seis episodios transcurre en un pequeño pueblo ganadero del interior de Brasil. Todo parece normal –incluso los conflictos que se desarrollan en la escuela secundaria–, hasta que una fiesta multitudinaria en el bosque comienza a tener los más extraños efectos en algunos de los participantes. Boca a boca es el título original y esa es precisamente la parte del organismo humano que parece transmitir una nueva enfermedad entre los jóvenes habitantes del lugar. ¿O acaso un beso no puede ser fatalmente peligroso? Cruzando las constantes de la teen movie con el terror biológico (y viral), la producción original de Netflix es una nueva vuelta de tuerca al género de los zombis. Para su cocreador Filho, en tanto, la historia describe “cómo las relaciones humanas y el vínculo con nuestro cuerpo son transformados durante un escenario de crisis”.

Pan y circo

A partir del próximo viernes, Amazon Prime Video pondrá a disposición los primeros tres episodios de esta particular propuesta, en la cual Diego Luna conduce una serie de entrevistas en medio de cenas preparadas por los más reputados chefs mexicanos. ¿El protagonista de ¿Y tu mamá también? hace la gran Mirtha Legrand? Algo así, aunque la mesa siempre es diferente: rodada en distintas regiones del país norteamericano –Baja California, Puebla, el D.F. mexicano– el actor interpela a distintas personalidades del arte y la política, tocando temas como el racismo, el cambio climático, las drogas, la migración y, desde luego, el covid-19. Cada semana, la plataforma sumará dos nuevos episodios.

CINE

Apolo 11

La plataforma HBO Go sumó a su programación este notable documental que registra al detalle los preparativos y el viaje de ida y vuelta al satélite terrestre que cambió la historia del siglo XX. Podrá pensarse que, a 41 años del lanzamiento del Apolo 11 y la llegada del hombre a la Luna, ya no había mucho más para agregar en materia de imágenes inéditas, pero el documentalista Todd Douglas Miller volvió a las fuentes y restauró una serie de registros en 70mm que describen la excitación de las horas previas al lanzamiento –dentro y fuera de la base de Cabo Cañaveral–, como así también el despegue y posterior salida de la atmósfera. El resto del periplo permite admirar la compleja serie de maniobras que lograron depositar a dos hombres sobre la superficie lunar. Sin voces en off explicativas, utilizando los audios originales de la comunicación radial entre astronautas y el comando en Houston, el film permite volver a maravillarse ante el extraordinario evento como si fuera la primera vez.

Sumergidos

Disponible en plataformas como Google Play y iTunes, esta superproducción de origen ruso –dirigida por Nikita Argunov– cruza las ambiciones de la ciencia ficción existencialista con el gran espectáculo. Viktor, un joven y ambicioso arquitecto, despierta y descubre que el mundo que lo rodea ya no es lo que solía ser: edificios inclinados, seres humanos de extraña fisiología y las más desviadas leyes físicas lo enfrentan a una nueva y particular existencia. El título original, Koma, explica un poco las razones: el protagonista sufrió un terrible accidente y se encuentra en estado comatoso. Pero, ¿acaso eso explica todo lo que ocurre a su alrededor? Aventuras, acción y efectos especiales a granel.

TV

La unidad

Las series españolas continúan tomando por asalto la programación de las señales de cable y esta producción de Movistar+ –que en nuestro país podrá verse, a partir de mañana, por HBO– dice estar basada en los testimonios reales de los integrantes de una unidad especial dedicada a la lucha contra el terrorismo. Rodada en ciudades como Madrid, Melilla, Tánger, Galicia, Toulouse y Nigeria y creada por Dani de la Torre y Alberto Marini, la historia está centrada en Carla (Nathalie Poza), la responsable máxima de un grupo que se esfuerza diariamente por tener bajo control al terrorismo islámico. La detención de un líder yihadista provoca el más inesperado efecto dominó y las tierras ibéricas se transforman en el principal blanco de una célula radical hasta ese momento dormida. Las emisiones en su país natal recibieron las más laudatorias reseñas de la crítica especializada y el ecléctico reparto incluye al argentino Michel Noer (hijo del famoso Jean Pierre Noher).

Lunes a las 22, por HBO.

La caza: Monteperdido

Más España en el cable. En este caso, una producción de RTVE que comienza a emitirse en la señal Europa Europa en el mismo día y horario que La unidad. Otro thriller, basado en la novela de Agustín Martínez, que sigue una serie de extraños hechos ocurridos en el muy aragonés Valle de Benasque, cuyos bellos paisajes la serie utiliza en su provecho. Cinco años después de que dos niñas de once años desaparecieran sin dejar rastro alguno, una de ellas reaparece como si nada hubiera ocurrido, lo cual empuja a dos agente de la Unidad Central Operativa a revisar el archivado caso. Cada capítulo araña los 70 minutos de duración, transformándolos en auténticos telefilms.

Lunes a las 22, por Europa Europa.