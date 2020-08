DOMINGO 2

TEATRO

Las variaciones Goldberg Hasta el sábado 8 de agosto se presentará a través de las plataformas Cultura en Casa y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires Las variaciones Goldberg, una obra de George Tabori –el mismo autor de Mein Kampf, farsa– dirigida por Roberto Villanueva durante la temporada 2003. Protagonizado por Alfredo Alcón –acompañado por Fabián Vena–, el espectáculo presenta a un director de teatro que tiene que montar una obra cuyo libreto es la Biblia. Ayudado por Goldberg, su asistente judío, el dramaturgo tiene que representar nada menos que la mismísima Creación, desde la luz y las tinieblas hasta la crucifixión de Cristo. La obra presenta así una enorme metáfora para reflexionar acerca de lo mal hecho que está el mundo.

Disponible en https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa

MÚSICA

Pandemos Se trata de una serie de cortometrajes colaborativos filmados alrededor del mundo y basados en una idea de Diego Medvedocky y Luis Aguer. Cada corto cuenta una historia distinta sobre la experiencia del confinamiento en diferentes lugares del mundo. En el contexto de aislamiento social de la cuarentena, ambos creadores decidieron empezar a contar relatos íntimos de experiencias humanas en el encierro de diferentes personajes. Actualmente el proyecto está estrenando "The Day After", una canción interpretada en diferentes países. Los cortometrajes son estrenados y compartidos de forma abierta en las redes del proyecto.

Disponible en http://pandemosproject.com/

Torgo La banda conformada por Pedro Irusta (bajo y sintetizador), Andrés Migueles: (ritmos) e Ignacio Roque Pitt (voz, efectos, trompeta) presenta En diferido, un “falso streaming” que consiste en un viaje sonoro en donde canciones, ritmos y melodías se van sucediendo entre sí, de forma espontánea e instintiva, por única vez y sin deliberaciones. El resultado es un disco en vivo, con tintes de ambient, jazz, noise y lo-fi beats. “Un acto en diferido completamente improvisado de principio a fin. A falta de gigs, tocamos virtualmente durante una hora en este registro de todo un día de impro libre. Todo lo que salió es espontáneo e instintivo, por única vez, y sin deliberaciones. Espero que puedan disfrutar de este gran experimento”, anticipan los artistas.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=oW_q4nSlWVs

ETCÉTERA

Acá estamos CCKonex presenta un festival multidisciplinario, gratuito y solidario para continuar visibilizando, desde nuestras variadas perspectivas y puntos de vista, las problemáticas de género agudizadas por la situación de crisis actual. El festival digital conducido por Sol Despeinada es también una posibilidad de ayudar durante una transmisión en la cual podremos ver un desfile digital de reflexiones, charlas, lecturas y shows acústicos de las principales referentes de cada una de las disciplinas.

Disponible en https://www.cckonex.org/aportes-aca-estamos/

LUNES 3

ETCÉTERA

Cuentos en libertad La propuesta del Parque de la Memoria rescata los cuentos infantiles que fueron objeto de censura durante la dictadura. Las canciones, películas y libros que tenían que ver con ideas opuestas a las de los militares fueron perseguidos. Esta censura era de público conocimiento: decretos de prohibición de circulación de títulos y autores salían en periódicos diarios. Algunos de los relatos que forman parte de esta serie y están disponibles para ser escuchados son El pueblo que no quería ser gris, de Beatriz Doumerc; La torre de cubos y La planta de Bartolo, de Laura Devetach; El caso Gaspar, El año verde y Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann; entre otros.

Disponible en

https://open.spotify.com/show/3Cg0nXXdxwjfhYvPF9lWh6?si=OmKIpn86TqqFl3dJ0SUMYw

Audioexperimentación Nacional De julio a diciembre, RadioCASo presentará una serie de podcasts que forman parte del ciclo Panorama de Audioexperimentación Nacional (PAN). El Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura presenta esete proyecto federal que busca presentar y promover el arte sonoro de todo el país. La propuesta trabaja con referentes de cada una de las provincias argentinas, quienes exponen en formato podcast una gama de artistas experimentales y sonidos locales. Las emisiones de los podcasts tendrán lugar hasta diciembre a través del reproductor de RadioCASo.

Disponible en https://www.centrodeartesonoro.cultura.gob.ar/

ARTE

Ariel Cusnir+Verónica Gómez A modo de preludio de una exhibición venidera en la que artistas argentinos contemporáneos investigan de diversas maneras las transformaciones de las relaciones entre los seres humanos y los seres no humanos (animales, plantas, piedras, microorganismos, pero también cosas, máquinas, sus propios cuerpos), el CCK presenta una serie de textos, “Prácticas artísticas en un planeta en emergencia”, que invitan a repensar obras de arte creadas en tiempos pasados, pero capaces de resonar de un modo nuevo en el contexto actual de la crisis pandémica. En esta entrega, los artistas plásticos Ariel Cusnir y Verónica Gómez realizan un intercambio epistolar virtual en el que reflexionan sobre su propia obra y la situación actual.

Disponible en http://cck.gob.ar/eventos/dia-41-conversacion-entre-ariel-cusnir-y-veronica-gomez_4059

MÚSICA

Bach x Martha Argerich La pianista argentina ofreció en agosto de 2018 un concierto íntegramente dedicado a Johann Sebastian Bach, junto a sus colegas Graciela Reca, Mauricio Vallina y Alan Kwiek, los violinistas Cecilia Isas y Rafael Gíntoli, y el Ensamble Estación Buenos Aires, dirigido por este último. El especial disponible en la página web del CCK reúne los momentos más destacados de esa noche: “Sonata para violín y piano en Do menor (BWV 1017)”, el “Concierto para dos violines en Re menor” y un gran cierre con el “Concierto para cuatro pianos de Bach-Vivaldi”.

Disponible en http://cck.gob.ar/eventos/bach-por-martha-argerich-e-invitados_4064

MARTES 4

ARTE

Hache Galería Según las nuevas disposiciones de la Ciudad, la galería abirá nuevamente sus puertas bajo condiciones de bioseguridad: las visitas serán únicamente con cita previa y de forma individual, respetando el esquema de diferenciación de acuerdo al número de terminación del DNI. También se seguirán todos los protocolos de sanidad vigentes. La muestra actual es Matar y morir, de Gabriel Baggio. Las obras en cerámica esmaltada y gouache, entre otros materiales, surgen de una investigación sobre la representación de la violencia en la historia visual de Occidente. Gabriel Baggio revisita la estetización de la muerte intentando resignificar esas imágenes mediante la exploración de vivencias personales. Un encuentro con un relato de Osvaldo Baigorria motivó el título de la muestra.

Más información para coordinar visitas: [email protected]

El día que me quieras Finaliza el ciclo de fotografía presentado por Fundación Proa en el marco de sus actividades virtuales. Se trata de un debate en torno al ensayo documental El día que me quieras (1997), donde Leandro Katz entrevista a Freddy Alborta, el fotógrafo de guerra boliviano que tomó las imágenes finales del cuerpo de Che Guevara tras su captura y ejecución en 1967. La similitud de la fotografía con el cuadro La lección de anatomía del Profesor Tulp, de Rembrandt (semejanza apuntada por John Berger) será el disparador inicial para una conversación entre el director y el ensayista Eduardo Grüner sobre cómo es que una imagen puede reverberar dentro de otras imágenes, cómo se construye y convierte en algo más. El encuentro cuenta con un acceso previo a la película El día que me quieras.

A las 17. Formulario de inscripción en http://proa.org/

MÚSICA

La consagración de la Primavera Como parte de sus conciertos en el Auditorio Nacional del CCK junto a la Staatskapelle Berlin en el 2018, el director argentino-israelí Daniel Barenboim presentó una de las obras clásicas del siglo XX: La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky. El registro disponible permite revivir el concierto y presenta diálogos con Daniel Barenboim, Matthias Schulz (director artístico de la Staatsoper Unter den Linden) e integrantes de la Staatskapelle.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=0FhU-Ls9abw

ETCÉTERA

Ana Arzoumanian “Reja de lenguaje” es un proyecto de la escritora argentina Ana Arzoumanian quien con la ayuda del cineasta Erik Hansen propone realizar una serie de videos-poemas. Es decir, otro modo de escribir la poesía o de reescribir esos mismos poemas. Se trata de pasar de la imagen verbal a una conjugación de esa imagen con la fotografía en movimiento o el cine. “Hace un tiempo que me dedico al estudio de las guerras y las catástrofes y a sus modos de representación. Y, una vez que anunciaron la pandemia como una forma de guerra me resultó claro hacia dónde o por dónde se escriben las ficciones hoy”, apunta la escritora.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UCUpJvYFpIAHdiyoB4KS05Ww

MIÉRCOLES 5

ETCÉTERA

#celebramosaRosario La noticia llegó desde Santa Rosa, La Pampa, ciudad donde Rosario Bléfari se había retirado enferma de cáncer, antes del comienzo de la cuarentena. Con apenas 54 años, hoy se cumple un mes de su muerte. Actriz, cantante, dramaturga, poeta y escritora, entre sus tantos oficios artísticos, Rosario Bléfari fue y será siempre una figura indispensable de la escena alternativa desde los años 90, cuando fue la voz del grupo Suárez, uno de los referentes de la movida del Nuevo Rock Argentino, y protagonizó Silvia Prieto, película insignia de la generación que le cambió la cara y el habla al cine local. La iniciativa virtual propone homenajear su recuerdo publicando en redes sociales canciones, poemas, fotos y dibujos utilizando el hashtag #celebremosaRosario

Para seguir y participar del homenaje buscar el HT #celebremosaRosario

ARTE

Ruth Benzacar Galería Siguiendo el protocolo acordado por el Gobierno de la Ciudad, la galería Ruth Benzacar abre nuevamente sus puertas sólo con cita previa, respetando el esquema de diferenciación de acuerdo al número de terminación de DNI. La exhibición actual para visitar es Vivir así: sin palabras, de Max Gómez Canle. Mientras tanto, la galería sigue presentando contenido virtual a través de sus redes sociales, como Diarios de la peste, de Jorge Macchi, y las palabras de la escritora María Gainza sobre la obra de Fabio Kacero.

Disponible en https://www.instagram.com/ruthbenzaca

Ensayos sobre un tribunal La programación virtua del Parque de la Memoria presenta Ensayos sobre un tribunal. Al poder de la economía política, de Alicia Herrero. ¿Qué papel juega la economía política en nuestras vidas? Partiendo de este interrogante, Alicia Herrero presentó una exposición en el Espacio Base de Datos del Parque de la Memoria, entre marzo y mayo de 2019. La muestra tomó como punto de partida la estructura performativa de un juicio, buscando construir nuevas formas de visualidad y de percepción sobre el accionar del sistema económico conocido como “capitalismo neoliberal” y su dramática gravitación sobre nuestras condiciones de existencia.

Disponible en https://parquedelamemoria.org.ar/ensayos-sobre-un-tribunal-al-poder-de-la-economia-politica-de-alicia-herrero/

TEATRO

¿Escuchamos un cuento? El Ministerio de Cultura de la Nación presenta una propuesta que reúne audiocuentos. Desde la plataforma “Compartir Cultura” se publican una serie de relatos breves y poemas de autores y autoras argentinos interpretados por invitados especiales para ser escuchados por toda la familia, un rato antes de ir a la cama, recuperando así la hermosa tradición del cuento antes de dormir. Con escritos de Nicolás Schuff, Luis Pescetti, Verónica Parodi, Liliana Bodoc, Adriana Fernández, Patricia Suárez, Diego Paszkowski, Eduardo Abel Gimenez y Jorge Fadermole y lecturas de Darío Grandinetti, Sandra Mihanovich, Teresa Parodi, Mercedes Scapola, Reynaldo Sietecase, Piñon Fijo, Florencia Halfon Laskman, Diego Di Vincenzo y Mariela Asencio prestan su voz para interpretarlas.

Disponible en https://www.cultura.gob.ar/escuchamos-un-cuento-9303/

JUEVES 6

TEATRO

Un domingo en familia El 28 de diciembre de 1975 secuestran y desaparecen al dirigente de una organización revolucionaria a la vera del Río de la Plata. Ese día, el dirigente había concurrido con su familia, soslayando varias de las prescripciones que su organización había trazado un año antes, luego del pase a la clandestinidad. Después de su desaparición, el Tribunal Revolucionario lo encontró culpable por haber violado una serie de normas que posiblemente él mismo habría formulado. Un domingo en familia propone un intenso y apasionado travelling por la historia de la militancia argentina en los años 70. Hasta el sábado 8 de agosto estará disponible en El Cervantes Online. Con Anabella Bacigalupo, Lautaro Delgado Tymruk, Juan De Rosa y José Mehrez. Música en escena: Guillermina Etkin. Escrita por Susana Torres Molina. Dirigida por Juan Pablo Gómez.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UC4jy_ly_xzt9ga1Qp_TfUeQ

CINE

Buscando a Panzeri Panzeri fue un hombre honrado, un periodista crítico, un librepensador. Se enfrentó al poder y murió solo y olvidado. Sebastián Kohan Esquenazi, el director del documental, es un forastero obsesionado con hacer justicia: sacar a Panzeri del ostracismo y traerlo de vuelta a este mundo. “Panzeri es el periodista más citado y menos leído, el más crítico y más olvidado. Argentina, un país con memoria selectiva, un periodismo deportivo cada vez más sangriento y un fútbol cada vez más triste. Buscando a Panzeri es el relato de una búsqueda tenaz, de casi una década, de todo aquello que quedara de Panzeri, para volver a construirlo y traerlo al presente. Panzeri es una herramienta de combate, recuperarlo, un ejercicio de resistencia”, apunta el director.

Disponible en http://www.puentesdecine.com

La herida y el cuchillo Proyección virtual de La herida y el cuchillo (notas para una película sobre García Wehbi) en el Teatro Cervantes. El documental de Miguel Zeballos es un documental ficcionalizado estrenada en el marco de la sección Artistas en Acción del 21° BAFICI, que acompaña al dramaturgo y director Emilio García Wehbi a lo largo de sus procesos creativos de los últimos años. Este ensayo sigue el proceso creativo de los últimos cinco años del dramaturgo. En paralelo, una serie de escenas de ficción, representadas en performances e instalaciones, dialogan con la poética de uno de los creadores más originales de la escena cultural actual, fundador de El Periférico de Objetos. Disponible hasta el lunes 27.

Disponible en https://vimeo.com/328830610 (Contraseña: ELCUCHILLO)

ETCÉTERA

Concurso Letras FNA Del 30 de julio al 3 de septiembre, el Fondo Nacional de las Artes (FNA) abre la convocatoria de su Concurso de Letras, que en esta edición tendrá a los géneros de Ciencia Ficción, Fantástico y Terror como protagonistas. Escritores e ilustradores argentinos y extranjeros que residan en el país podrán presentar sus obras inéditas en formato Novela, libro de Cuentos, Ensayo, libro de Poesía y Novela Gráfica. La selección estará a cargo de un jurado de especialistas integrado por: Mariano Llinás (cineasta), Luciano Lamberti (escritor), Vera Giaconi (escritora), Laura Ponce (editora y escritora), Martín Pérez (periodista especializado).

Más información en https://fnartes.gob.ar/

VIERNES 7

MÚSICA

MTV Unplugged Liam Gallagher Se tomó su tiempo (¡24 años!), pero Liam Gallagher finalmente grabó su concierto desenchufado para la señal musical que consolidó su estrellato global con Oasis a mediados de los noventa. El recital fue grabado el año pasado en la ciudad británica de Hull, estratégicamente antes de lanzar que Why Me? Why Not, su segundo disco solista. En 1996, cuando Oasis estaba en la cima, él y su hermano Noel fueron invitados a grabar su Unplugged. Pero, algunas horas antes de comenzar el show, Liam apareció borracho y terminó mirando el concierto de su hermano y la banda desde la platea, fumando y tomando cerveza. El recital que finalmente grabó el año pasado incluye canciones nuevas y algunos clásicos de aquella época salvaje.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UCuwUfM8E79h2sqp34Fut6kw

ETCÉTERA

Presente discontinuo Fundación Andreani presenta un ciclo de entrevistas a artistas y referentes de la cultura. Los encuentros proponen pensar desde la filosofía el universo “humano, demasiado post-humano” en que vivimos. Conducido por el profesor de filosofía y músico Germán Rúa, el primer encuentro contará con la presencia del dramaturgo, actor y escritor Rafael Spregelburd. La charla oscilará entre el pensamiento del filósofo Byung-Chul Han y las anécdotas de Spregelburd sobre las montañas de milanesas devoradas en escena; desde los desafíos de hacer “(falso) teatro por Zoom” a la física cuántica y el socialismo en tiempos de pandemia.

A las 19, en el canal de Fundación Andreani en YouTube

TEATRO

Crónicas Extraordinarias Con la dirección de Ana Lucía Rodríguez, el elenco de la obra teatral La Ponedora, el último milagro presenta su nuevo trabajo en formato on line. Crónicas Extraordinarias es una serie web de unitarios distópicos en homenaje a Ray Bradbury creado en tiempos donde la realidad se asemeja cada vez más a las grandes obras literarias de ciencia ficción. Elenco: Juani Barea, Josefina Barrionuevo, Andres Bernay, Daniela Brunfman, Gastón Frías, Santiago Fraccarolli, Rocio Saldeña y Martin Tecchi.

Disponible en https://www.youtube.com/channel/UC79zxAj_hCt__Iqzvy5MdWw



DANZA

ArchiPieLago Del 7 al 17 de agosto, encuentro ArchiPieLago reúne a investigadores de las artes del movimiento para relacionar y profundizar sus intereses, hipótesis, reflexiones y creaciones en relación a la danza. El festival virtual propone experimentar el encuentro entre la imagen, la danza, la relación con la tecnología, el cuerpo y los espectadores. Los espacios de arte que alojan virtualmente el ArchiPieLago 2020 son El Sábato Área Danza, Belgrado, La SEDE, Centro Cultural Paco Urondo, Galpón FACE, AMARAMA y Patio Cultural. Y se agregan los espacios privados de las casas/departamentos de lxs artistas participantes en diferentes países.

Programación disponible en http://archipielago.com.ar/

SÁBADO 8

MÚSICA

Baltasar Comotto “Música en casa”, el ciclo de encuentros con artistas de diferentes géneros en el ambiente íntimo de sus hogares, presenta a Baltasar Comotto. Considerado como uno de los mejores guitarristas del rock actual, además de sus proyectos solistas, formó parte de las bandas de Spinetta, Andrés Calamaro y el Indio Solari. Con la conducción de Mariana Bocca, será una charla relajada, para zapar, contar anécdotas y disfrutar de sus mejores canciones. Con su proyecto solista grabó tres discos Rojo (2008), Blindado (2011), por el que recibió el premio Gardel a “Nuevo artista de rock” en 2012, y Elite (2017). Actualmente continúa grabando los temas del próximo material del Indio Solari y Los fundamentalistas del aire acondicionado.

A las 22, en el Canal de la Ciudad y

https://www.buenosaires.gob.ar/culturaencasa

Los Reyes del Falsete “¿Qué es peor que el fin del mundo? ¡Dos fines del mundo!”. Los Reyes del Falsete presentan El show del fin del mundo Vol. 2, la segunda entrega de su propuesta musical para el aislamiento obligatorio. Tres meses atrás, la banda adroguense, integrada por Juanchy Munchy y los hermanos Tifa y Nica Corley, reversionó sus canciones emblemáticas en un disco registrado desde sus hogares, en el que aparece como invitada en voz y guitarra Sofía Corley, del grupo Sus Hijas (y hermana de Tifa y Nica). Ambas partes de El show del fin del mundo se pueden escuchar en la cuenta de Bandcamp del grupo

Disponible en https://losreyesdelfalsete.bandcamp.com/album/el-show-del-fin-del-mundo-vol-1-lp-2020

TEATRO

Siempre es teatro El Canal de la Ciudad comenzó a emitir una serie de entrevistas conducidas por el director y coreógrafo Ricky Pashkus y producidas, desde luego, antes del aislamiento social obligatorio. La serie promete generar un espacio “para conectarse con la esencial del arte y el teatro, en el cual diferentes personalidades del mundo de las tablas comparten sus historias de vida, trayectoria, experiencias, anécdotas, reflexiones y toda la poética teatral”. El ciclo comenzó con Julio Chávez, seguirán Selva Alemán, Graciela Alfano, Darío Barassi, Luis Brandoni, Gonzalo Costa, Julieta Díaz, Puma Goity, Juan Minujín, Natalia Oreiro, Linda Peretz, Arturo Puig y Benjamín Vicuña, entre otros.

Los sábados a las 23, en https://www.buenosaires.gob.ar/canaldelaciudad

CINE

Lejano interior Según anunció El Pampero Cine en sus redes, el nuevo trabajo de Mariano Llinás, editado junto a su socio Alejo Moguillansky, es “una suerte de libro de poemas inspirado vagamente en Henri Michaux”. Durante la cuarentena, el creador de La Flor presenta una obra creada en el contexto de encierro que rinde homenaje al poeta francés. Disponible en la plataforma Kabinett, se trata de un artefacto audiovisual que combina los lenguajes de la poesía y el cine. Lejano interior reúne nueve episodios o piezas poéticas: "La ciudad interior", "Abismos", "El peregrino", "Los libros que no voy a leer", "El cohete", "Qué ha pasado aquí", "Un laboratorio", "Regiones" y "Festa do interior".

Disponible en https://www.wearekabinett.com/p/mariano_llinas/NDk1NzYyNTI1_MTM0MDE2MjU1MA==