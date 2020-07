Alberto Fernández pidió prudencia por la vuelta del fútbol

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, volvió a respaldar su posición "cuidadosa" sobre el retorno del fútbol en la reunión que mantuvo en junio pasado con el entrenador de River, Marcelo Gallardo, quien argumentó que los propios jugadores son "los que no quieren arriesgarse".

"Ese día yo le pregunté a Gallardo porque River tan tempranamente cuestionó el tema del fútbol. Le pregunté cuál era el riesgo, si hablábamos de 22 personas que juegan al aire libre, sin público y en un campo de alrededor de 10.000 metros cuadrados. Y me dijo: 'Vos pensás que en los clubes son todas personas pudientes y que cada jugador vive en su casa en Puerto Madero. Pero en el plantel de River en su mayoría son chicos que viven con sus padres, en barrios del Gran Buenos Aires y su preocupación es contagiar a sus padres. Son ellos los que no quieren arriesgarse' . Y la verdad que tiene razón", explicó Fernández.

Al ampliar sobre el tema, Fernández se hizo una pregunta que refleja sus reservas respecto de la vuelta a la práctica del fútbol en Argentina: "¿Tenemos que exigirle a ese jugador que vaya a jugar un partido al epicentro de la pandemia?".

El Presidente, al igual que durante las últimas semanas, fue prudente sobre el posible retorno de los entrenamientos, más allá del plazo que puso Conmebol y que afecta directamente a cinco equipos argentinos (River, Boca, Racing, Defensa y Justicia y Tigre).

"Hay que ser muy cuidadosos. Me quedó grabado eso que me dijo Gallardo. No es un problema de los clubes. Hay que ponerse en la cabeza y el cuerpo de ese jugador que tiene que volver a su casa con sus padres", cerró.

El Presidente no quiso ahondar sobre la posibilidad de que los equipos argentinos jueguen partidos en Brasil, cuando se reinicie la Copa Libertadores a partir del 15 de septiembre, como determinó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



"Tenemos que entender que estamos en una pandemia y que al cruzar la frontera hay que ver la cantidad de focos de infección que existen, por ejemplo en Brasil. Hay que verlo con los números, no quiero hablar más para no molestar a nadie", concluyó.