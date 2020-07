Dybala ya busca el décimo título seguido

Paulo Dybala, delantero argentino de Juventus, aseguró que con su equipo ya están pensando en el décimo título, de la Liga italiana, y expresó: "Nos gusta ganar y cada victoria es especial".



Dybala, de 26 años y también jugador del seleccionado argentino de fútbol, fue entrevistado por el diario inglés The Guardian. "Cada victoria es especial. A la 'Juve' le gusta ganar y eso nos convierte en ganadores. Conquistar nueve títulos seguidos es increíble y ya estamos pensando en el décimo", aseveró.



"Pero ahora tenemos que pensar en la Champions League", afirmó el atacante cordobés en la entrevista que reproduce el diario italiano Corriere dello Sport. "Sabemos que todavía podemos conseguir algo más. Ahora tenemos el partido en la Champions contra el Lyon. Aunque será extraño jugar sin los fanáticos en las tribunas, sólo pensamos en ganar", agregó.



Juventus enfrentará a los franceses de Olympique de Lyon en la revancha por octavos de final de la Liga de Campeones, el próximo 7 de agosto en Turín, tras caer por 1-0 en el partido de ida. Durante la entrevista Dybala también se refirió a algunos momentos de su vida y reconoció que tuvo "la suerte de jugar al fútbol. No sé que hubiera hecho si no jugara".



El delantero, quien estuvo infectado de coronavirus, opinó: "Los futbolistas debemos usar nuestro alto perfil para ser portadores de mensajes para la gente", y recordó que destina el 1% de su salario para emprendimientos solidarios en educación, en la Argentina y otros países. "Decidí con mi familia y mi madre, que está muy involucrada en el proyecto, seguir ayudando. A veces veo el mundo y muchas cosas que me gustaría cambiar. El fútbol es un arma poderosa", señaló.