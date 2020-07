El lunes comenzará el juicio por el crimen de Antonella Di Marzo

El lunes próximo comenzará el juicio por el crimen de la joven trans Antonella Mirna Eva Di Marzo. El imputado, por homicidio agravado por mediar violencia de género, es José Gustavo Gareca y será juzgado por el Tribunal de la Sala IV de la ciudad de Salta.

El abogado querellante, José Ignacio Lazarte, planteó que hará lo posible para que se juzgue esta causa como un transfemicidio. Debido a la pandemia de la Covid-19 las testimoniales se realizarán por videoconferencia y las audiencias no serán presenciales. Hubo un pedido de la querella para que se dé difusión al desarrollo del juicio desde el Poder Judicial.

La audiencia de debate se desarrollará entre el 3 y el 12 de agosto. El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio, representará al Ministerio Público.

Gareca atacó a golpes a la víctima en la madrugada del 21 de octubre de 2018 y Di Marzo fue encontrada después tendida en la vía pública por una patrulla de la Policía en General Güemes. La mujer trans se encontraba inconsciente, visiblemente golpeada y semidesnuda, por lo que fue asistida y permaneció internada hasta el 27 de enero de 2019, cuando falleció.

"Como querella pedimos que se aplique la figura del crimen por transfemicidio, por odio a la identidad trans. No está caratulado así. Está como homicidio por mediar razones de género. Va a depender del juez darle el término de travesticidio o transfemicidio", manifestó Lazarte.

El letrado sostuvo que la familia de la joven y todo el colectivo trans espera justicia y "que se pueda generar paz después de semejante pérdida". "Que se condene a Gareca por transfemicidio sería muy importante desde el punto de vista simbólico y como antecedente", añadió.

"Lo que espero es que no lo larguen nunca más. Al juicio nosotros no podemos ir por la pandemia. Posiblemente tengamos que ir al juzgado en Güemes. Este viernes recién nos van a confirmar cómo será. No veíamos la hora de que sea el juicio. Ya ha pasado más de un año. Me aclararon que se iba a demorar un poco pero no pensábamos que sería tanto. El problema es que no lo podremos presenciar", manifestó la madre de la víctima Cristina Salas.

El letrado dijo que pidió publicidad del juicio a través del Poder Judicial ya que bajo la modalidad virtual, si no hay retransmisión directa, se imposibilita la cobertura de prensa.



"Lo relacionado con testimoniales se va a llevar a cabo por teleconferencia. La mayoría de los testigos son de General Güemes y no les permitirán viajar a Salta. En prinicipio se va a instrumentar todo por el Ministerio Público Fiscal en Güemes. No se permite el ingreso de público al tribunal por protocolo de Covid-19, estará restringido para las partes", sostuvo Lazarte.

El abogado indicó que fue la identidad de género con la que se identificaba Di Marzo "el móvil" por el que el imputado actuó como lo hizo "con rechazo total, a la presencia de Mirna que lo llevó a quitarle la vida". Lazarte indicó que esa misma noche Gareca también se vio implicado en un intento de abuso sexual a otra mujer que pasaba cerca, ella "pudo escapar y salvar su vida".

El imputado había sido condenado por intento de homicidio calificado contra una mujer. También tenía una condena por infracción a la ley de estupefacientes y antecedentes por daños, resistencia a la autoridad y amenazas. Tenía condena a 12 años de prisión, "salió en libertad en julio y en octubre atacó a Mirna", señaló Lazarte.

La identificación de Gareca fue posible mediante el análisis de cámaras de seguridad y de datos obtenidos de testimonios de otras personas.