A qué hora habla Alberto Fernández sobre la extensión de la cuarentena

El presidente Alberto Fernández anunciará este viernes la prórroga de la cuarentena hasta el 16 de agosto junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, los jefes de los dos distritos donde se concentra el foco de contagios de coronavirus. El anuncio está previsto para las 12 en la residencia de Olivos, según consignó la agencia de noticias estatal Télam, aunque podría demorarse como ocurrió en las anteriores oportunidades.

Antes del mensaje del Presidente, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recibirá a Jorge Capitanich para analizar la situación epidemiológica de Chaco, donde ayer se registraron 93 casos de coronavirus, el mayor número desde que se desató la pandemia. Ese record se dio en el marco del que también ayer se registró en todo el país, con 6.377 casos y 153 muertes.

Chaco es una de las provincias más afectadas por la pandemia. Hasta aquí registra 3521 casos. Capitanich verá a Cafiero en la Casa Rosada. Ambos se dirigirán luego de su encuentro hasta la Quinta de Olivos para el anuncio del Presidente.

A la hora del mensaje de Fernández también estarán en la residencia presidencial Kicillof y Rodríguez Larreta. El gobernador bonaerense y el jefe de gobierno se reunieron ayer durante casi cuatro horas con el Presidente para analizar la situación del Área Metropolitana Buenos Aires.

Tras un primer tramo a solas entre los tres se sumaron al encuentro los ministros de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, y de la Capital Federal, Fernán Quirós. Además, estuvieron el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco; el vicejefe del Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel.

El Presidente y los mandatarios coincidieron en la necesidad de "no producir una mayor apertura de cuarentena" en el AMBA y "apelar a la responsabilidad individual" de los ciudadanos. “Estamos teniendo un problema”, admitió ayer Fernández en alusión a la suba de contagios y advirtió que no se puede “que no podemos hacer es dejar que ese problema crezca y nos quedemos haciendo lo mismo".

Las autoridades sanitarias y los expertos advierten que buena parte de los contagiados en los últimos días son personas que admiten haber participado de alguna reunión familiar o con amigos y que es muy probable que esa sea la fuente de contagio. En función de eso, el foco se pondrá ahora en evitar los encuentros sociales. No se volverá atrás para cerrar las fábricas y los comercios abiertos en esta fase de la cuarentena ya que allí se cumplen los protocolos sanitarios establecidos y no serían el mayor problema.

Antes de la reunión con Kicillof y Rodríguez Larreta, el Presidente recibió, como lo hace habitualmente en las horas previas a la definición de una nueva fase del aislamiento social, a los infectológos y epidemiólogos integrantes del Comité de Expertos que lo asesora desde el inicio de la pandemia. De ese encuentro participaron esta vez Javier Farina, Angela Gentile, Pedro Cahn, Eduardo López, Gustavo Lopardo y Florencia Cahn.