Menotti sobre Chiqui Tapia: "Tiene calle, tiene fútbol, tiene barrio"

César Luis Menotti, actual director de las Selecciones Nacionales, defendió la gestión del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, al que consideró "un tipo que tiene sensibilidad con el juego", aunque lamentó que su gestión haya quedado atravesada por la pandemia de coronavirus justo cuando empezaba a despegar.

"Tiene calle, tiene fútbol, tiene barrio. Vos te das cuenta que es un tipo que tiene sensibilidad con el juego", expresó Menotti sobre el máximo dirigente de la AFA en una entrevista con el diario español El Confidencial. Durante la charla lo diferenció de Julio Grondona, de quién aseguró que su gestión siempre estuvo avalada por los Gobiernos de turno, a diferencia del actual titular de la entidad, que según Menotti gana las elecciones porque los sostienen los presidentes de los clubes.

"(Tapia) te gana. Y no gana por el Estado, como ganaba Grondona, que llamaba por teléfono a (Carlos) Lacoste (en plena dictadura militar) y decían si había que votarlo. Chiqui gana porque tiene a los presidentes a su favor. El único que no estaba muy bien con él es (Rodolfo) D'Onofrio, pero ya está en el comité ejecutivo", remarcó el ex entrenador de la Selección Argentina.



En cuanto a la gestión, Menotti lamentó que la pandemia atravesó un buen presente del organismo. "Esto que ha pasado es terrible porque lo agarra en un momento que venía bien. La selección había dado un saltito hacia adelante y de repente le aparece un quilombo como este. Es de una complejidad que nadie sabe qué hacer. Y tampoco Tapia puede decidir que la semana que viene empieza el fútbol", destacó Menotti, que aprovechó para aclarar el entredicho que tuvo con Marcelo Gallardo, técnico de River, por haber pedido la vuelta a los entrenamientos.

"Él quería entrenar, ¿pero qué quiere decir entrenar? ¿Salir a correr? Ahí tienen todo River para correr. Pero no se pueden juntar 30 jugadores en un vestuario. Porque entrenar es eso, no es correr y hacer abdominales o levantar pesas", graficó Menotti. "Yo le dije que tenemos un presidente de AFA que es muy abierto y River tiene un presidente que está en el Comité Ejecutivo, además de un equipo de diez médicos. Que hagan un protocolo y lo lleven a la AFA. O preséntenlo al ministro de Salud. Pero esto no es una decisión de 'yo quiero entrenar'. No es así. Después cuando se te mueran dos jugadores… no es joda esto", remarcó el ex DT.