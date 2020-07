Murió Alan Parker, el director de "Evita"

El director de cine británico Alan Parker, autor de películas de enorme popularidad como Expreso de medianoche (1978), Evita (1996) y Pink Floyd: The Wall (1982), murió a los 76 años, según informó hoy viernes una portavoz del cineasta. La fuente explicó en un comunicado enviado en nombre de la familia que Parker falleció “tras una larga enfermedad”. El cineasta fue nominado en dos ocasiones al Oscar a la mejor dirección, por Expreso de medianoche y Mississippi en llamas. En conjunto, sus películas ganaron 10 premios Oscar de la Academia de Hollywood y 19 premios de la Academia Británica de Cine.

Parker nació en Islington, Londres, en 1944. Empezó su carrera audiovisual con anuncios publicitarios, pero siempre quiso llegar a la gran pantalla, según consigna el periodico británicoThe Guardian. Lo consiguió por primera vez en 1976 con Bugsy Malone, un musical sobre el supuesto nieto de Al Capone. Aunque posteriormente confesó al mismo periódico que se trataba de “una idea ridícula que en realidad no debió realizarse”. Otro de sus títulos más recordados es The Commitments (1991), que en Argentina se estrenó con el tramposo título de Camino a la fama, para aprovechar la repercusión de su éxito anterior Fame (1980).

Noticia en desarrollo...