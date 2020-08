Una frase que hizo ruido

La Asociación Adultxs por los Derechos de la Infancia se comunicó con Página/12 para expresar su preocupación sobre la tapa de lunes 20 de julio. Ese día, el tema central del diario fue una encuesta sobre la aprobación ciudadana de la cuarentena en el área del AMBA. El título fue: "La base está". Adultxs por los derechos de la Infancia consideró que se trataba de una reivindicación de Héctor "El Bambino" Veira, ex director técnico condenado por abuso sexual infantil y autor de esa frase. Página12 ratifica su compromiso con todas las víctimas de abuso, que se ve reflejado todos los días en las páginas del diario y en su sitio web. Si bien no creemos que la sola mención de la frase en cuestión signifique una reinvindicación de Veira, el señalamiento de Adultxs por los derechos de la Infancia nos llama a la reflexión y entendemos la necesidad de no naturalizar a través del lenguaje este tipo de hechos. Reiteramos nuestra defensa de las víctimas de abuso y la reivindicación de todos los derechos de la infancia, cuestiones que, como se ha dicho, están presentes diariamente en Página/12.