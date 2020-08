Cancillería: "El viaje de Macri a París es una cuestión ética, no legal"

El jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, advirtió que el problema del viaje del expresidente Mauricio Macri a Francia "es una cuestión de ética, de responsabilidad, no legal", ya que "no existe ningún impedimento para salir del país", aunque el líder del PRO lo haga "mientras se le pide al pueblo el gran esfuerzo de quedarse en casa para cuidar su salud".

Chaves explicó que "cualquier persona puede salir del país" si el destino que elige tiene sus fronteras abiertas para recibir vuelos desde la Argentina. En el caso del exmandatario, que voló a Francia, a pesar de que la Unión Europa tiene cerradas sus fronteras para los ciudadanos argentinos, Macri pudo ingresar ya que cuenta con nacionalidad italiana.

El jefe de Gabinete de la Cancillería señaló que Macri tampoco tendrá inconvenientes para retornar al país, aunque deberá cumplir con una cuarentena de 14 días. "En el caso del nuevo viaje de Macri al exterior (hace poco más de diez días viajó a Paraguay ) se mezcla la cuestión política, la cuarentena y la situación judicial", agregó Chaves.

"Acá hay un tema de responsabilidad y de ética, por lo que representa o lo que debe representar un expresidente. Mientras se le pide al pueblo argentino una responsabilidad de quedarse en casa, la impresión que da al viajar es que 'yo puedo moverme libremente y lo demás no me importa'", advirtió el funcionario en diálogo con FM Cielo.



Respecto de las especulaciones acerca de una eventual evasión de la Justicia de parte del exmandatario, el funcionario aclaró que "la situación judicial (...) no tiene nada que ver con la pandemia", y agregó que en esta gestión el Poder Ejecutivo no tiene injerencia en el Poder Judicial, a diferencia del gobierno de Cambiemos, en el cual "hubo persecución judicial por razones políticas".