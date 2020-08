Axel Kicillof: "Si no hubiéramos tomado las medidas que tomamos el sistema de salud estaría desbordado"  

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reivindicó las medidas implementadas por Nación y Provincia ante la pandemia de coronavirus y sostuvo que es necesario seguir cumpliendo los protocolos para evitar el aumento de muertes y contagios.

“Hoy tenemos el 62 por ciento de las camas ocupadas en el AMBA. Estaríamos desbordados si no se hubiesen tomado las medidas de aislamiento y no se hubiese realizado el esfuerzo para duplicar la capacidad sanitaria", dijo el gobernador en diálogo con Toma y daca, programa que conduce el periodista Mariano Martín en AM750 . "Estamos en cuarentena intermitente. Si la cantidad de casos sigue creciendo de manera exponencial tenemos que volver a bajar la movilidad y los contactos de la gente de manera más estricta."

Kicillof advirtió sobre la peligrosidad de las reuniones sociales y volvió a pedir un esfuerzo a la población para respetar las medidas de cuidado. "Lo más efectivo para no contagiarse es tomar los recaudos personales", instó. Además indicó que en la provincia están analizando la idea de que la tarjeta SUBE solo funcione para los que tienen permiso y así disminuir la circulación.

Efectos económicos de la pandemia

El gobernador sostuvo que es difícil predecir cómo afectará el coronavirus a la economía dado que todavía hay incertidumbre sobre hasta cuando durará la pandemia en el mundo, pero destacó el esfuerzo de Nación y Provincia para sostener la situación. ”En la provincia sacamos un programa de créditos y subsidios para los sectores más afectados por la pandemia”, puntualizó. Además, indicó que es necesario dar el debate del impuesto a las grandes fortunas en el Congreso.

Deuda externa

Kicillof indicó que Buenos aires es la provincia que está en una mayor situación de estrés por el endeudamiento del gobierno de Cambiemos y que la negociación con los bonistas continúa abierta. “Hay una expectativa de ver qué ocurre a nivel nacional por parte de los bonistas” dijo el gobernador. “Lo que tenemos claro es que no podemos comprometernos a un pago que no vamos a poder abordar porque sería contraproducente para la provincia."

Facundo Astudillo Castro y la inseguridad

Sobre la desaparición de Facundo Astudillo Castro el gobernador recordó que la investigación pasará a manos de la justicia federal. “Esperamos que se sepa que pasó y que aparezca Facundo. Quiero que quede en claro que no se va a encubrir a nadie”, aseguró Kicillof. Al ser consultado por la inseguridad, el gobernador puntualizó que los números del gobierno anterior no eran buenos y que los delitos se incrementaron en los últimos cuatro años. “Las condiciones en las que estaban las fuerzas en las provincias cuando asumimos no eran buenas. Estamos necesitando hacer una inversión muy grande en materia de seguridad. Las fuerzas están muy lejos de ser lo que deberían ser”, expresó.