Macri sigue de paseo en Francia, pero no es bienvenido

Mauricio Macri sigue de paseo en Francia. El ex presidente fue a cenar a un lujoso restaurante de París este sábado y se espera que en las próximas horas viaje a Niza, donde debería seguir con la cuarentena estricta, que poco cumple. Por otro lado, su visita a Francia no generó demasiadas alegrías en los argentinos que residen allá: lo calificaron como "persona no grata" y convocaron a una movilización en su contra para este lunes.



Macri decidió dejar el país el jueves pasado e irse a Europa , con la excusa de un supuesto viaje debido a su cargo en la Fundación FIFA, que ocupa desde principios de este año. Para pasar la cuarentena, el ex mandatario eligió el lujoso hotel "La Reserva", pero tras las críticas recibidas este sábado cambió de alojamiento.

"Su ostentación contrasta con la grave situación económica que sufre el pueblo argentino, producto de las nefastas consecuencias sociales y económicas y del endeudamiento sin precedente en que dejó al país su gobierno entre 2015 y 2019", cuestionó la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia en un comunicado. Del mismo modo, convocaron a manifestarse en contra de la presencia de Mauricio Macri en el país europeo.



La convocatoria es para el lunes en en la explanada de los derechos humanos de Trocadero, frente a la torre Eiffel. Los argentinos en Francia explicaron que el ex mandatario “ha ignorado las consignas nacionales de confinamiento e incluso la normativa de excepción de las restricciones de ingreso a Francia”.

También advirtieron que el viaje de Macri “coincide con el pedido de pericia de su teléfono en el marco de la causa por el hostigamiento ilegal al Grupo Indalo", y exigieron celeridad en las investigaciones que lleva adelante la Justicia como Correo Argentino, parques eólicos, peajes y espionaje ilegal. En el texto, se exige: “Basta de impunidad. Basta de corrupción y de fuga de capitales estatales. Por un poder judicial independiente”.





El senador Estaban Bullrich le quitó importancia al viaje de Macri en el medio de la pandemia e intentó justificarlo: "Es un ex funcionario y puede viajar, y así lo hizo porque tenía tareas con la Fundación FIFA”, dijo el ex ministro de Educación. Los argentinos en Francia no fueron tan suaves con el ex mandatario y le remarcaron que su viaje, junto con su familia, ignora "las consignas nacionales de confinamiento e incluso la normativa de excepción de las restricciones de ingreso a Francia".

Luego de pasar 14 días en Francia, Macri viajaría a Zurich, Suiza, en calidad de presidente de la Fundación FIFA, para encontrarse con su amigo Gianni Infantino, quien está siendo investigado por “indicios de conducta criminal” , en su rol de máximo dirigente del fútbol mundial. “Basta de impunidad. Basta de corrupción y de fuga de capitales estatales. Por un poder judicial independiente”, reclaman los argentinos en Francia ante todo esto.